نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روائع مصرية وعربية في مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - - عرض عالمي أول ل "أنف وثلاثة عيون" ..والفيلم المرشح للأوسكار "بنات ألفة"

روائع مصرية وعربية تشارك في المسابقات المختلفة للدورة المقبلة لمخرجان البحر الأحمر السينمائي والتي ستقام خلال الفترة من الثلاثين من نوفمبر وتستمر حتى التاسع من ديسمبر.

أنطوان خليفة:الأفلام المشاركة هذا العام تشكل ديناميكية السينما العربية



فيقول مدير البرنامج السينمائي العربي والكلاسيكي بالمهرجان أنطوان خليفة عن الأفلام المشاركة هذا العام بأنها تشكل ديناميكية السينما العربية فتدل على ازدهار صناعة السينما في المنطقة، حيث يواجه صنّاع الأفلام العرب مجموعة من المواضيع الحساسة والجريئة، حيث ينسجون روايات تبحر في قصص عن مواضيع تدور حول الأسرة وحب الوطن وإعادة استكشاف القيم، بينما يدافعون في الوقت نفسه عن السعي وراء الحرية والتعبير والهوية، وبذلك تعكس السينما العربية بشكل متزايد واقع الحياة اليومية.

أنطوان خليفة



11 فيلماً في روائع عربية



ففي مسابقة روائع عربية تتنافس 11 فيلماً تتنوع موضوعاتها ومنها الفيلم المصري "وحشتيني" وهو أول أفلام المخرج تامر رغلي وأول فيلم مصري تشارك في بطولته نادي لبكي ومن بطولة فاني أردانت والفيلم تدور قصته حول امرأة تحاول التصالح مع والدتها، وفيلم المخرج ياسر الياسر "حوجن" من بطولة براء عالم ونور الخضراء، ويقدم المخرج مشعل الجاسر فيلم التشويق الكوميدي "ناقة" الذي يحكي قصة فتاة مراهقة تتوه في الصحراء لتصبح طريدة لناقة حقودة، أما المخرج فارس قدس فيقدم فيلم "أحلام العصر" الذي تدور أحداثه حول لاعب كرة قدم مشهور ومتقاعد خسر سمعته، فيجد نفسه مجبرًا على التّعاون مع ابنته لاستعادة مجده عن طريق استخدام وسائل التّواصل الاجتماعي.

فيلم “بنات ألفة”

وفيلم "بنات ألفة" للمخرجة كوثر بن هنية عن عائلة مفككة تحاول فهم ما حدث لها عندما تلتحق ابنتيهما بجماعة "داعش" الإرهابية، في فيلم رائع يمزج بين الحقيقة والخيال.



وفيلم "هجان" للمخرج أبو بكر شوقي والفيلم تدور أحداثه حول فارس جمال يخوض برفقة حيوانه المفضل مغامرة شيقة حين يهربان معًا عبر صحراء السّعوديّة سعيًا للبقاء على قيد الحياة.



وفيلم "خالد الشيخ:بين أشواك الفن والسياسة" في عرضه العالمي الأول وهو من إخراج جمال كتبي، وهو فيلم وثائقي يستكشف رحلة الفنان البحريني خالد الشيخ بعد عزوفه عن مجال السياسة للسعي وراء تعلّم الموسيقى.

بنات ألفة



وفيلم "أحلام العصر" للمخرج فارس قدس وهو عن لاعب كرة قدم مشهور ومتقاعد خسر سمعته، فيجد نفسه مجبرًا على التّعاون مع ابنته لاستعادة مجده عن طريق استخدام وسائل التّواصل الاجتماعي.



و "ثلاثة" للمخرجة نايلة الخاجة وهو عن طبيب يصاب بالذهول عندما تقرر البطلة أن تأخذ ابنها المضطرب إلى معالج تقليديّ لطرد الأرواح الشّريرة.



و "حوجن" للمخرج ياسر الياسري وهو عن جنيّ سحريّ يجد نفسه مفتونًا بعائلة بشريّة تعيش معه في المنزل، لكنّها لا تستطيع رؤيته. هذا الفيلم مبنيّ على رواية "إبراهيم عبّاس" الشّهيرة.



فيلم “شماريخ”



وفيلم "شماريخ" لعمرو سلامة وهو عن قاتل مأجور يهرب مع امرأة، والتي كان من المفترض أن يقتلها.



و "أمس بعد بكره" إخراج عبد الغني الصائع وتدور الأحداث عندما يجد شقيقان بابًا قديمًا يعيدهما بالزمن إلى الماضي لوقت كان والدهما المتوفي على قيد الحياة، لكن وفي محاولاتهما للتواصل معه، يعلقون في الماضي.

شماريخ

“أنف وثلاث عيون”



ويشهد المهرجان العرض العالمي الأول للفيلم المصري "أنف وثلاث عيون" للمخرج أمير رمسيس وتدور الأحداث حول جراح تجميلي مشهور يلجأ إلى طبيبة نفسيّة ليتخلّص من علاقة تسيطر على كيانه مع امرأة تصغره بسبعة عشر عامًا، وأثناء محاولاته لمعرفة سرّ ارتباطه بهذه المرأة، يبدأ رحلته في استكشاف ذاته.



وفيلم "أنا الإتحاد" للمخرج حمزة طرزان والفيلم يروي قصة رجل مسن لشاب صغير قصة تأسيس نادي الاتحاد وكل العقبات التي واجهت هذا التأسيس.

أنف وثلاث عيون



17 فيلماً في مسابقة البحر الأحمر



أما مسابقة البحر الأحمر فيعرض خلالها 17 فيلمًا متنوعًا، منها أفلامًا روائية ووثائقية وأفلام التحريك من جميع أنحاء آسيا وإفريقيا والعالم العربي، وتمنح الجوائز من قِبل لجنة تحكيم دولية التي يرأسها المخرج السينمائي الشهير باز لورمان.



ومن الأفلام المشاركة في المسابقة فيلم "إنشالله ولد" للمخرج أمجد الرشيد وتدور الأحداث بعد الوفاة المفاجئة لزوج البطلة حيث يتعين عليها أن تنقذ ابنتها ومنزلها في مجتمع يرى في وجود الابن الذكر أفضلية.

فيلم “وراء الجبال”



وفيلم "وراء الجبال" للمخرج محمد بن عطية وهو فيلم تونسي فرنسي بلجيكي ويشارك أيضا في إنتاجه السعودية وقطر والفيلم يطرح الكثير من التساؤلات الفكرية.

فيلم "نورة"



وفيلم "نورة" والذي يشهد المهرجان عرضه العالمي الأول وهو فيلم سعودي من إخراج توفيق الزايدي عن فتاة تعيش في قرية نائية نفسها في صراع داخلي بعد وصول المدرس الجديد إلى القرية.



وفيلم المخرج هالكوت مصطفى "إخفاء صدام حسين" وهو فيلم عراقي نرويجي عن مزارع عراقي يعمل على إخفاء صدام حسين عن العائلة والأصدقاء وعن 150 ألف جنديّ أمريكيّ.



وفيلم "كواليس" من إخراج عفاف بن محمود وخليل بن كيران والفيلم إنتاج مشترك المغرب، تونس، بلجيكا، فرنسا، قطر، النرويج، السعودية ويجسد الفيلم التوترات التي تحدث وراء كواليس فرقة رقص مبتكرة.

فيلم “الأستاذ”



وفيلم "الأستاذ" للمخرجة فرح نابلسي وتدور الأحداث عن مدرس في مدرسة فلسطينيّة للتّوفيق بين التزامه المحفوف بالمخاطر للمقاومة السّياسيّة، ودعمه العاطفيّ لأحد الطلّاب، وفرصه للعثور على الحب مع عاملة متطوّعة.

وفيلم "دلما" للمخرج حميد السويدي ويشهد المهرجان العرض العالمي الأول للفيلم الذي تدور أحداثه حول دانا وهى شخصية مكروهة لأنّها حوّلت منزل والدها في جزيرة دلما الهادئة إلى منزلٍ للضّيافة.

و "مندوب الليل" للمخرج علي الكلثمي عن سائق يعمل في تطبيق لتوصيل الطلبات في مدينة الرياض، وفي محاولة يائسة منه لكسب المزيد من المال لتغطية نفقات والده الطبّية، يتورّط في مغامرات غير مشروعة لتحقيق ذلك.

وفيلم "ما فوق الضريح" للمخرج كريم بن صالح عن طالب جزائريّ شابّ في فرنسا يكتشف ذاته الحقيقيّة عندما يحصل على وظيفة في دار جنائز.

ومن العروض الخاصة في المهرجان هو فيلم "إلى ابني" وهو ثاني أفلام ظافر العابدين كمخرج والفيلم يناقش تغييرات غير متوقعة تحدث لعائلة عقب عودة أحد أبنائها بعد غياب دام 12 عامًا.