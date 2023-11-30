نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تيموثي أوليفانت ينضم لأبطال النسخة التليفزيونية من Alien في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انضم رسميا النجم تيموثي أوليفانت لأبطال مسلسل المخرج نواه هالوي الجديد الذي يطرح بعنوان Alien وتقتبس أحداثه من عمل سينمائي شهير بالعنوان نفسه.

ووفق ديد لاين، المسلسل سيكون موسما رابع لسلسة من الأجزاء الناجحة التي طرحت عنه من قبل ومن المقرر أن يشهد أحداث مثيرة تستكمل بها القصة.

ومسلسل Alien، هو نسخة مكملة لسلسلة أجزاء من الأعمال السينمائية التي تحمل العنوان نفسه، وتدور حول القصة نفسها.

أفلام Alien

وأفلام Alien تعتبر من أطول سلاسل الافلام في استمرارية الطرح، منذ فترة سبعينيات القرن الماضي، حين طرح الجزء الأول.

والجزء الأول من هذه السلسلة، طرح في عام 1979، والجزء الثاني، طرح في عام 1986، والجزء الثالث، طرح في عام 1992.

الجزء الرابع من السلسلة، طرح بعنوان Alien Resurrection في عام 1997، والجزء الخامس، طرح بعنوان Alien vs. Predator في عام 2004، والجزء السادس طرح بعنوان Aliens vs. Predator: Requiem في عام 2007.

الجزء السابع من السلسلة طرح بعنوان Prometheus في عام 2012، والجزء الثامن من السلسلة طرح بعنوان Alien: Covenant في عام 2017.

جديد أخبار هوليوود

ضمن أحدث أخبار أعمال هوليوود الجديدة التي أنطلق تصويرها مؤخرًا، ظهور الممثلة الشابة سيدني سويني في لقطات جديدة من تصوير مشاهد فيلمها القادم الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي.

وظهور سيدني في موقع تصوير مشاهد الفيلم، كان في أحد مواقع التصوير الخارجي في العاصمة الأسترالية سيدني.

كما ظهر النجم واكين فينيكس في اللقطات الأولى من موقع تصوير مشاهد الجزء الثاني المنتظر من فيلم جوكر، وكان بصحبته في موقع تصوير الفيلم، البديل المساعد له في المشاهد الخطرة.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من موقع تصوير مشاهد الفيلم، الذي يجري تصويره حاليًا، على أن يطرح بعنوان Folie a Deux.