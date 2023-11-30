نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيكولاج كوستر يستقر على مشروعه التليفزيوني الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد النجم نيكولاج كوستر ولدوا مشروعه الدرامي الجديد، الذي سيكون الأول له بعد ختام رحلته مع عالم صراع العروش، الذي جسد به شخصية جيمي لانستر.

ووفق ديد لاين، المشروع السينمائي الجديد لـ نيكولاج كوستر، سيكون عمل درامي من إنتاج قنوات CBS، ويطرح بعنوان King And Conqueror.

وسيشارك في بطولة المسلسل، النجم جيمس نورتون في دور رئيسي إلى جانب نيكولاج كوستر.

جديد الدراما في هوليوود

و يجري الآن النجم الكبير روبيرت دي نيرو مفاوضات مع شركة الإنتاج الفني باراماونت، ليظهر في بطولة عمل درامي جديد عبر منصة باراماونت بلص.

ووفق ما ذكرت صحيفة ديلي ميل، العمل الدرامي الجديد الذي يدرس دي نيرو الانضمام له، سيكون بعنوان Bobby Meritorious.

تفاصيل عن العمل

وأوضحت الصحيفة، أن أحداث المسلسل ستدور في مكتب المدعي العام الأمريكي التابع لمنطقة نيويورك الجنوبية.

والقصة ستكون في إطار من قصص العصابات الإيطالية الكلاسيكية، التي سبق وأن ظهر دي نيرو في بطولة العديد منها في السابق، على أن يتم الاستقرار على بقية طاقم عمل المسلسل لاحقا.

جديد أخبار "باراماونت"

و يجري الآن النجم ماثيو ماكونهي مشاورات متقدمة، بشأن ظهوره في بطولة عمل سينمائي جديد مشتق من أحداث Yellowstone.

ووفق ما ذكرته صحيفة ديلي ميل، فإن شركة ستديوهات باراماونت، تحضر لمشروع تليفزيوني مشتق من عالم مسلسل Yellowstone، سيكون من بطولة ماثيو ماكونهي في دور البطولة.

هذا المشروع كان من المفترض أن يتم إطلاقه رسميًا في حالة انسحاب نجم السلسلة كيفن كوستنر من بطولة المسلسل الأصلي، ولكن الآن سيتم العمل على المشروع المشتق، بغض النظر عن مستقبل كوستنر في السلسلة.