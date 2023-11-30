نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح اللقطات الترويجية الأولى لمسلسل Agatha: Darkhold Diaries في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت اللقطات الترويجية الأولى من مسلسل Agatha: Darkhold Diaries المشتق من عالم مارفل السينمائي، ويقدم شخصية الساحرة أجاثا هاركنز.

ووفق ديد لاين، الصورة الترويجية، ظهرت بها النجمة كاثرين هان، التي تجسد الشخصية التي حققت شعبية كبيرة منذ ظهورها للمرة الأولى، ضمن أحداث مسلسل WandaVision.

والمسلسل من المرجح طرحه للعرض ضمن مشاريع ستديوهات مارفل لعام 2024 المقبل.

جديد أخبار مارفل

وكان قد أبدى النجم جون هام تمنياته بالانضمام لعالم مارفل السينمائي في المستقبل، بعد حوار جديد له، كشف خلاله عن أنه سيكون من دواعي سروره العمل على تجسيد واحدًا من شخصيات مارفل الرئيسية.

ووفق ديد لاين، فإن جون هام ليس أول من يبدي رغبة مشابهة، فقد سبقه لذلك النجمة أوليفيا كولمان، والتي حققت مسعاها بالانضمام لأبطال مسلسل "سيكرت إنفيشن".

في الوقت نفسه تواجه شركة ستديوهات مارفل هجوم كبير من الجمهور، بسبب ضعف فيلم The Marvels، الذي طرح ضمن عالم مارفل السينمائي.

ووفق ديلي ميل، الفيلم حتى الآن حقق أسوأ افتتاحية تشهدها مارفل في شباك التذاكر، بحصده إيرادات قدرت فقط بـ 47 مليون دولار محليا في الولايات المتحدة.

والآن أصبحت مارفل متهمة بالكذب بعد ترويجها للفيلم على أنه الفيلم رقم 1 على مستوى العالم بالكذب، وكان رد الجمهور على تغريدة بهذا الشأن شديد الغضب.

توقعات تتحقق

وكانت قد ظهرت توقعات صادمة حول تنبات ما سيحققه فيلم The Marvels من إيرادات في افتتاحيته بقاعات السينما بهوليوود، ليعزز من الازمة التي تعيشها ستديوهات مارفل بعزوف المشاهدين.

ووفق ديد لاين، كشفت توقعات الخبراء، أن الفيلم من المحتمل ان يحقق إيرادات افتتاحية أقل من 60 مليون دولار، وهو معدل غير مسبوق من التراجع لأفلام مارفل الجديدة.