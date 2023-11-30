نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهرجان جوا السينمائي بالهند يكرم مايكل دوجلاس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الدورة رقم 54 من مهرجان مدينة جوا السينمائي الدولي في الهند، تكريمًا خاصًا للنجم القدير مايكل دوجلاس، تقديرًا لما قدمه من أعمال مميزة خلال مسيرته الفنية الحافلة.

ووفق موقع "ديد لاين"، نشرت الصفحة الرسمية للمهرجان، لقطات لمايكل دوجلاس، أثناء منحه جائزة Achievement Award for Excellence in Cinema.

والمهرجان حضره مجموعة مميزة من كبار النجوم في بوليوود، الذين حرصوا على مشاركة دوجلاس هذه المناسبة المميزة.

وكان قد ظهر النجم مايكل دوجلاس ضمن مجموعة من المشاهير، في حملة ترويجية للتوعية بالعنف المسلح الناتج عن انتشار الأسلحة النارية.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات نشرها دوجلاس وعدد من المشاهير، كانو خلالها يرتدون زيا موحدا باللون البرتقالي للتعوية بمخاطر انتشار الأسلحة النارية دون وعي، وما ينتج عنها من عمليات مسلحة لإرهابيين الجماعات البيضاء المتطرفة.

القميص البرتقالي الذي ظهر به دوجلاس في هذه الحملة، حملت شعار بالانجليزية يقول "ارتدي البرتقالي"، وقد شارك بالحملة إلى جانب دوجلاس، فنانين آخرين من ضمنهم "إيمي شومر".

تكريم دوجلاس

و خلال شهر مايو الماضي، كان قد شهد النجم مايكل دوجلاس تكريمه ضمن أبرز النجوم بمهرجان كان السينمائي.

شهدت فعاليات اليوم الافتتاحي، تكريم النجم القدير مايكل دوجلاس، بمنحه السعفة الذهبية الشرفية، تقديرا لمسيرته الفنية الحافلة، بحضور أعضاء لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للمهرجان.

و لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي بدورته المنقضية، ترأسها المخرج روبن أستلوند، الحائز على السعفة الذهبية العام الماضي.

مشروعات قادمة

ويعمل حاليًا النجم مايكل دوجلاس على تصوير مشاهد مسلسله الجديد المقتبس من قصة حياة أول رئيس للولايات المتحدة "بينجامين فرانكلين".

ونقلت صحيفة ديلي ميل، اللقطات الأولى لـ مايكل دوجلاس من موقع تصوير مشاهد الفيلم، في أحد مواقع التصوير الخارجي في العاصمة الفرنسية باريس.