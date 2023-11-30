نجوم صراع العروش يجتمعون في بطولة عمل درامي جديد

القاهرة - محمد ابراهيم - نجوم مسلسل صراع العروش يعودون للتعاون من جديد في عمل درامي حديث، يطرح بعنوان Safe Harbor.

ويقول موقع ديد لاين، أن كل من تشارلي مورفي، وجاك جليسون، ومعهم آفي آلين، سيشاركون في دور البطولة بالمسلسل الجديد.

والعمل الدرامي، سيكون من كتابة مارك ويليامز، الذي سبق له المشاركة في ابتكار العمل الدرامي Ozark.

عالم صراع العروش

وكانت قد شهدت أحداث الحلقة الختامية من مسلسل House of the Dragon، أحداث تخطف الأنفاس لما مهدت له من حروب وصراعات في قدام المواسم.

وكان مما شهدته الحلقة، بلوغ نبأ اغتصاب العرش الحديدي لشخصية الأميرة "رينيرا تارجيريان"، الوريثة الشرعية للمالك السبع، الأمر الذي أدى لفقدانها لجنينها من شدة التأثر.

الحلقة شهدت أيضًا، أول مواجهة بين رينيرا، وشخصية مساعد الملك "أوتو هايتاور"، وانتقام أهوج للأمير أيموند تارجيريان، من نجل الأميرة "رينيرا"، بهجوم تنينه فيجار، لتنين نجل الأميرة، الأمر الذي اودى بحياة الأمير الصغير على يد أضخم تنين في ويستروس.

متابعة رغم التسريب

وقالت صحيفة ديلي ميل، أن شبكة قنوات hbo، وجهت الشكر لمتابعي المسلسل الذين وصفتهم بالأوفياء، الذين كان لهم الفضل الأول في تحقيق الحلقة الختامية من المسلسل لهذا المعدل المتميز من المشاهدات، على الرغم من تعرض الحلقة الختامية للتسريب، قبل أيام من موعد عرضها الرسمي.

وكعرض تليفزيوني، نجحت هذه الحلقة أيضًا في التفوق على معدلات مشاهدات برامج وعروض أخرى هامة كانت تعرض مساء الأحد في الولايات المتحدة، منها مباريات الأحد لكرة القدم الأمريكية، وعرض منافسات Fox's ALCS، على شبكة قنوات فوكس، لرياضة البيسبول، بين فريقي هيوستن "أستروس"، ونيويورك "يانكيز".