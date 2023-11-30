كايروكي تطرح "تلك قضية" دعمًا لـ فلسطين

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح فريق “كايروكي” الغنائي، أغنية جديدة، تحمل عنوان “تلك قضية”، وذلك عبر قناتهم الرمسة على موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب”، وعدد من منصات الموسيقى المختلفة.

كايروكي تروج لـ “تلك قضية” عبر السوشيال

وكانت “كايروكي”، قد روجت عبرالصفحة الرسمية للفريق، عن طرح أغنية “تلك قضية”، وذلك عبر تطبيق إنستجرام، معلقين على بنر الأغنية الرسمية: “تلك قضية، أغنية جديدة بكرة الخميس الساعة ٢ مساءً بتوقيت مصر".

كلمات أغنية “تلك قضية”

“ينقذ في سلاحف بحرية يقتل حيوانات بشرية تلك قضية وتلك قضية كيف تكون ملاكا أبيض؟ يبقى ضميرك نص ضمير تنصف حركات الحرية وتنسف حركات التحرير وتوزع عطفك وحنانك ع المقتول حسب الجنسية وتلك قضية وتلك قضية كيف تكون إنساناً راقي؟ ومطابق للإشتراطات كل كلامك لابس واقي وبتحضن كل الشجرات بتقول ع البواب الحارس وجنبك جيش بيهد مدارس واما بتقفش نفسك لابس دم.. تقول الكل ضحية وتلك قضية وتلك قضية كيف أصدق هذا العالم لما بيحكي عن الإنسان؟ شايف أم بتبكي ضناها علشان مات في الغارة جعان ويساوي المقتول بالقاتل بشرف ونزاهة وحيادية وتلك قضية وتلك قضية كيف أنامَ قريرَ العينِ؟ وأضع سدادة أذنين والعيلة المدفونة ف بيتها ممنوع حد يخش يغيتها وكأن الارض اللي فوقيهم مش تبع الكورة الأرضية وتلك قضية وتلك قضية كيف تعيش في سجنٍ واسع؟ زنازينه من نار ورماد وتقوم من تحت الأنقاض تتشعلق ف رقاب القاتل تجمع اشلائك وتقاتل وتوري الدنيا الكدابة كيف يسير قانون الغابة من اين طريق الحرية ومن أين تؤتى الدبابة مش فارقة العالم يتكلم موت حر وما تعيشٌ مسلّم تلهم جيل ورا جيل يتعلم كيف يعيش ويموت لقضية بننادي على عالم مين علشان يستنكر ويدين دن كما شئت فأي إدانة لما يجري جوا السلخانة مش هتخف بارود الدانة ولا قادرة ترجع له صباح تلك قضية وهذا كفاح”.

آخر أعمال فرقة كايروكي

ويذكر أن آخر أعمال فريق كايروكي، هو ألبوم روما، الذي تم طرحه مؤخرًا، وضم 12 أغنية، من بينهما ساموراي، زمن الكلام، جوني كاش،أنا نجم، بسرح وأتوه، روما، روبرتو.