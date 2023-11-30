سعد الصغير يستضيف نجمة الدوم تمارا عماد ويكرم مدير فرقته

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أحمد جودة - القاهرة - سعد الصغير يستضيف نجمة الدوم تمارا عماد الدين في برنامجه.. اليوم

يستضيف الفنان سعد الصغير اليوم الخميس نجمة برنامج الدوم المطربة تمارا عماد الدين في برنامج سعد مولعها نار، الذى يذاع على قناة الشمس في العاشرة مساءً، وتحدث عن بدايتها في الغناء، ومشوارها في برنامج الدوم، وقدمت خلال الحلقة عدد من الأغاني لكل من أم كلثوم ووردة وجورج وسوف ومصطفى حجاج، وكرم سعد مدير فرقته عادل خلال الحلقة والذي يلازمه في كل مكان، وتضمنت فقرة طبية، كما تضمنت حالة إنسانية .

فقرات إنسانية خلال البرنامج

ويستضيف سعد خلال البرنامج فقرات إنسانية وتقديم لهم المساعدات، وأعرب سعد الصغير، عن سعادته بتحقيق البرنامج نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، ويوعد جمهوره بتقديم عدد من المفاجآت خلال الحلقات والمواسم المقبلة.

أغنية "شارع شريف"

وطرح سعد الصغير، مؤخرًا أغنية شارع شريف كما طرح اغنية هنروح المولد 2 على كافة المنصات الإلكترونية والمحطات الفضائية، وأغنية "يابت يلا"، وحققت نجاحاً كبيراً من كلمات أحمد غريب وألحان زيزو فاروق وتوزيع زيزو فاروق وعصام إسماعيل.

وتم تصوير الأغنية فى دبي واستغرق فى تصويرها نحو يومين، ومن المقرر أن يصور عددا من أغاني الألبوم على طريقة الفيديو كليب، ومن أغاني سعد الصغير "أصحي.. فوق" و"هتجوز" " ويابت يلا" و"شكرا يا عم"، و"ولعة" و"بسم الله" و"الليلة حلوه"، و"ادلع يا عريس" و"الحنطور" و"العنب"، و"عسل أبيض".

آخر أعمال سعد الصغير

وكانت آخر أعمال سعد الصغير مسرحية "كازانوفا"، وهى من بطولة عمرو يوسف، حسن الرداد، نسرين طافش، ساندى على، وسعد الصغير وهالة فاخر وحمدى الميرغنى وبدرية طلبة وسليمان عيد، وياسر الطوبجى، ومحمد طلعت، والعرض من تأليف ضياء محمد، وإخراج هشام عطوة.