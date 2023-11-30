نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. قناة MBC مصر وراديو نجوم FM ينقلان حفل روائع رياض السنباطي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنقل قناة MBC مصر وراديو نجوم FM، اليوم الخميس الموافق 30 نوفمبر على الهواء مباشرة حفل روائع رياض السنباطي، في الساعة الثامنة على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد رياض سيتي.

أبرز النجوم في حفل رياض السنباطي

ومن المقرر أن يُحيي حفل رياض السنباطي، كل من شيرين وصابر الرباعي وريهام عبد الحكيم وأحمد سعد وإيمان عبد الغني ومي فاروق وفؤاد زبادي ضمن حفلات موسم الرياض.

أسعار حفل رياض السنباطي



يذكر أن الشركة المنظمة للحفل قد أعلنت، عن تذاكر الحفل المقرر إقامته غدا، مقسمة لـ 5 فئات وهي:100 ريال سعودي أي ما يعادل 823 جنيهًا، 180 ريال سعودي أي ما يعادل 1482 جنيهًا، 350 ريال سعودي أي ما يعادل 2883 جنيهًا، 1800 ريال سعودي أي ما يعادل 14.829 جنيهًا، 2000 ريال سعودي أي ما يعادل 16.475 جنيهًا،2500 ريال سعودي أي ما يعادل20.593 جنيهًا.

نبذة عن الموسيقار ياض السنباطي

رياض السنباطي، هو واحد من رواد تجديد الموسيقى العربية، ومن أبرز الموسيقيين العرب، والذي أشتهر بتفرده في تلحين القصيدة العربية بالطابع الكلاسيكي، وتعاون مع أغلب مطربي الوطن العربي، جمعته علاقة وطيدة بكوكب الشرق أم كلثوم.