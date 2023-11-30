محمد رمضان يحيي حفل غنائي جديد في تركيا

القاهرة - محمد ابراهيم - يحيي الفنان محمد رمضان، حفل غنائي جديد في مدينة اسطنبول بتركيا، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الجمعة الماضية ضمن فعاليات موسم الرياض السعودي.

محمد رمضان يتوجه إلى اسطنبول

يذكر أن محمد رمضان قد روج لحفله الغنائي في مدينة اسطنبول من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وذلك من خلال طائرته الخاصة وهو يتوجه إلى تركيا، حيث نشر عدة صور قائلا: “من القاهرة إلى اسطنبول.. ثقة في الله نجاح”.

حفل محمد رمضان بموسم الرياض

يذكر أن الفنان محمد رمضان، قد أحيا مؤخرا حفل غنائي في مدينة الرياض ضمن حفلات موسم الرياض، وشهد الحفل العديد من اللقطات ابرزها حضور أبناءه وصعودهم على المسرح والغناء والرقص مع محمد رمضان على المسرح.

كما شهد الحفل أيضا لقطة لإلقاء منظمي الحفل دولارات تحمل اسم وصورة محمد رمضان وشعار "أقوى حفل الرياض"، ولكن أدى ذلك إلى غضب رمضان وتوقفه عن الغناء في الحفل، قائلا: “أنا منعت إن الفلوس تترمي، هي أها فلوس فييك ومش حقيقية، بس منفعش ندوس على الفلوس حتى لو بنمثل، وآسف على العطلة هنلمها ونكمل لأني منعت الموضوع ده”.