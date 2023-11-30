نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سباق المنصات والتليفزيون.. نجوم الفن يبدون رأيهم للفجر الفني في المسلسلات القصيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - و ما الحياة إلا سباق مثل سباق الخيل والسيارات يوجد أيضًا سباق في الأعمال الدرامية ولكن هذه الفترة السباق مختلف عن باقي الفترات الأخري، فالسباق هذه الفترة بين التليفزيون وبين المنصات.

منصات والتليفزيون

كثرت الأعمال الأوف سيزون في هذه الفترة وكثرت الأعمال القصيرة على المنصات، وكان دائمًا سباق الأعمال يكون في السباق الرمضاني ألا أن هذه الفترة اختلفت كثيرًا وخاصةً بعد ظهور المنصات فتعددت المسلسلات وازدادت المنافسة القوية بين الأعمال والفنانين التقي دوت الخليج الفني بالعديد من الفنانين والفنانات ليبدون رأيهم في المنصات والأعمال القصيرة.

آراء الفنانين والفنانات في الأعمال القصيرة والطويلة

حاور دوت الخليج الفني الفنانة صفاء جلال والتي أبدعت في مسلسل ورق التوت وكان رأيها عن الأعمال القصيرة والمنصات " شئ عظيم و حققت نجاحًا ساحقًا، وأحب الأعمال ذات ٥ حلقات و١٠ و١٥ حلقات مثل الأعمال التي شاركت بها أبرزها " جروب العيلة، بنات موسي “ وغيرها وتقاربنا للمشاهدين بشكل جميل”

أما عن الأفضل لها كان رأيها "

هذه لها نكهة خاصة وهذه لها نكهة أخري، ويرجع إلي القصة والشخصيات وأنها تستحق أن تكون طويل أو العكس صحيح"

صفاء جلال

و كان نصيب للفجر الفني في إلتقاء الفنان كريم مغاوري والذي حقق نجاحًا ساحقًا بدور نبيل في حكاية" عيشها بفرحة “ ”وجود المنصات شئ مهم للغاية لأن بعض الأشخاص ليس لديها وقت في مشاهدة على تليفزيون ومتابعة مع الإعلانات، بالإضافة إلي أن وجود المنصات ساعد في طرح العديد من المسلسلات والقصص المختلفة وإتاحت الفرص للعدد كبير من الفنانين والعمل يكون حصري قبل التليفزيون على المنصات، وهذه المنصات تقدم أعمال ذات قيمة وأعمال متنوعة ومكسب للعملية الفنية وللمشاهد "

أما عن الأفضل" الأعمال القصيرة أو الطويلة أو المتوسطة بتكون الأفضل للجمهور وليس لي، وهى تختلف من عمل للآخر ومن الممكن أن تكون قصة العمل تحتاج إلى تكثيف فيجب أن تكون ذات ٣٠ حلقة والعكس صحيح، ولكن الأعمال القصيرة أعطت فرص عديدة للغاية للفنانين والفنانات لم يعملوا منذ فترة طويلة بسبب أن الأدوار محددة للفنانين محددين"

كريم مغاوري

و عن محاورتنا لمنير والذي يجسد شخصيته الفنان مصطفى منصور وجاء رأيه في الأعمال القصيرة والطويلة “ جيدة والأعمال القصيرة لها نكهة والأعمال الطويلة لها نكهة مختلفة”

أما عن ماذا يفضل فكان إجابته "

أنا أفضل الإثنين وأحب كل عمل يأخذ حقه، لا يمكن أن يكون عمل ذات ١٠ حلقات يتم زيادة حلقات فيه فسيكون ممل للمشاهد، والعكس صحيح أيضًا فالعمل ذات ٣٠ أو ٤٥ حلقة لا يمكن أن اضغطه في عدد حلقات قصيرة."

مصطفى منصور

و أثناء لقاءنا بالفنانة زينة منصور وجاء رأيها في المنصات والأعمال القصيرة “ جيدة للغاية”

و عن ماذا تفضل “ الأفضل بالنسبالي الأعمال القصيرة ذات ١٥ حلقة أو أقل، فلا يوجد إطالة أو مزايدة في العمل، فالأعمال القصيرة ينجذب إليه المشاهد أكثر”

الفنانة زينة منصور ومراسلة دوت الخليج أميرة محمد

و عن لقاءنا مع الفنان أحمد سلامة فعلق عن وجود المنصات فهذه الفترة بكثرة" شئ إيجابي إذا تم درست ما يعرض عليه وإستخدامه بالطريقة الصحيحة، فيوجد مواضيع إنسانية وحقيقية يجب التركيز وطرحها"

الفنان أحمد سلامة ومراسلة دوت الخليج أميرة محمد

و كان رأي الفنان محمود عبد المغني والذي حقق نجاحًا ساحقًا بشخصية أدهم في مسلسل “ حدث بالفعل” وهو “ التنوع هو المستقبل.. التنوع ل ٧ و١٥ و٣٠و ٤٥ وغيرها”

و عن الأفضل “ العمل الذي يحترم المُشاهد ويفيدني كممثل سواءً كان قصير أم طويل، فأنا أعطي كل عمل حقه سواءً كان قصير أم طويل”

حكاية حدث بالفعل

و كان رأي الفنانة القديرة عفاف مصطفى في الأعمال القصيرة والطويلة " الأفضل الـ ١٥ حلقة حتى لايمل المُشاهد وبالإضافة إلي أن العمل ذات ٣٠ أو ٤٥ حلقة يكون فيه إطالة في الأحداث وأتمنى أن تكون الأعمال من ١٥ حلقة مقسمة على حكايات كل حكاية تحتوي على ٥ حلقات فقط مثل الأعمال التي تحدث في الوقت الحالي، فنحن في عصر السرعة والإنترنت والسوشيال ميديا كلما قلت عدد الحلقات واختصرت الحكاية كانت أفضل، والمنصات تجربة جميلة للغاية؛ لأن القنوات قليلة ولا تكفي كل الأعمال التي تعُرض"

الفنانة عفاف مصطفى ومراسلة دوت الخليج أميرة محمد

أما كان رأي الفنانة هيدي كرم هو “ الأعمال القصيرة بالطبع، سريعة وإيقاعها أسهل عن الأعمال الطويلة، ومن جهة أخرى، فهذا الوقت الحالي لا يسمح للمُشاهد أن يجلس لفترات طويلة ليتابع عمل واحد لمدة ٣٠ أو ٤٥ أو ٦٠ حلقة، وأنا احبها الأعمال للغاية، وأحب مشاهدتها، وأشعر بأنها مريحة للفنان”

الفنانة هيدي كرم ومراسلة دوت الخليج أميرة محمد

واثناء محاورة الفنان القدير محمد محمود كان تعليقه عن المسلسلات الأعمال القصيرة والطويلة “ أعتقد أن المستقبل كله للحلقات ذات ١٥ حلقة كحد أقصى و٧ حلقات كحد أدني، لكن الحلقات ذات ٣٠ و٤٥ و٦٠ لا تناسب إيقاع هذا العصر”