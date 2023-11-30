انت الان تتابع خبر بعد الافراج عنها بوقت قليل..سما المصري تتحدى الجميع وتعلن عن عودتها لهذا الأمر بلا اي خوف او خجل والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أفرجت الأجهزة الأمنية المصرية، عن الراقصة سما المصري بعد تنفيذها أحكام الحبس ضدها البالغة 3 سنوات ونصف.

الجدير بالذكر أن محكمة مصرية أيدت حُكم حبس سما المصري 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه، لاتهامها بنشر صور وفيديوهات خادشة للحياء تبرز مفاتنها مصحوبة بعبارات وتلميحات جنسية على السوشيال ميديا،إضافة لاتهامها بارتكاب دعوة تتضمن إغراء بما يلفت الأنظار إلى الدعارة، حيث نفذت حكم الحبس 6 أشهر في سبّ وقذف الإعلامية ريهام سعيد، والحبس سنة في قضية أخرى تتعلق بصناعة 5 فيديوهات خادشة للحياء والتعدي على القيم الأسرية للمجتمع.