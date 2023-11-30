عمرو أديب يعلن تصالحه مع محمد رمضان

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الإعلامي عمرو أديب تصالحه مع الفنان محمد رمضان بعد الأزمات التي دارت بينهما ووصلت إلي القضاء معلنا ذلك عبر منصة أكس.

قال عمرو أديب: اتصل بي اليوم الفنان محمد رمضان وأبدى اعتذاره لي عما بدر منه تجاهي الشهور الماضية وقد قبلت الاعتذار وعفى الله عما سلف، شكرا لوساطة معالي المستشار تركي آل الشيخ دائما تسعى للخير والمحبة.

حصوله على الجنسية السعودية

حصل الإعلامي المصري عمرو أديب على الجنسية السعودية، وذلك وفقًا لقرار صادر عن مجلس الوزراء السعودي، وأعلن أديب خبر حصوله على الجنسية السعودية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلًا: "الحمد لله، تم منحي الجنسية السعودية، وأود أن أتقدم بالشكر للملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد محمد بن سلمان على هذا التكريم".

وأضاف: "هذا التكريم يعد مسؤولية، وأتمنى أن أكون جسرًا بين دولتيْن محوريتيْن في العالم العربي؛ مصر والسعودية؛ لتوطيد هذه العلاقات".

يعد أديب هو أحد أشهر الإعلاميين في مصر، ولديه علاقات قوية مع العديد من المسؤولين في المملكة العربية السعودية، وقدم أديب العديد من البرامج التلفزيونية التي تناولت القضايا العربية المشتركة، بما في ذلك العلاقات بين مصر والسعودية.

تخضع إجراءات الحصول على الجنسية السعودية للائحة التنفيذية لنظام الجنسية السعودية، والتي تنص على أن يجوز منح الجنسية السعودية لغير السعوديين بطريق التجنيس، وذلك وفقًا للشروط التالية: