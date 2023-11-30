انت الأن تتابع خبر ما حقيقة زواج ياسمين صبري والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نفت الممثلة المصرية ياسمين صبري، الشائعات التي انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تحدثت عن زواجها سرًّا من رجال اعمال، لم تكشف هويته.



وعبر حسابها على منصة "إكس" كتبت ياسمين : "دي من المرات القليلة جدًا اللي رديت فيها على أي إشاعة متداولة، أنا لست متزوجة والإشاعة ليس لها أي علاقة بالحقيقة".



وأضافت: "أنا بنت مصرية مسلمة، وعندما أتزوج أُعلن عن زواجي أمام كل العالم، غير كده إشاعات ليس لها أي أساس من الصحة".



وكان العديد من المتابعين فوجئوا بانتشار الشائعة عبر منصات مواقع التوصل دون معرفة مصدرها، وهو ما جعل ياسمين تتصدر الترند، فاضطرت إلى نفيها سريعا.



وعلى صعيد آخر؛ حضرت ياسمين قبل أيام قليلة رفقة العديد من نجوم الفن والمشاهير سباق الفورمولا 1 الختامي في أبوظبي، الذي أقيم الأحد 26 نوفمبر(تشرين الثاني) .



وكان من بين النجوم الذين حضروا السباق: جوجينا رودريغيرز، إليسا، مايا دياب، ياسمين صبري، جيسون ستاثام، نعومي كامبل، بريانكا شوبرا، باسم يوسف، ملحم زين، ولجين عمران، ومريم اوزرلي، باريش اردوتش، انجين التان دوزياتان، ايرينا شايك، وغيرهم من المشاهير .