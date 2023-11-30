انت الأن تتابع خبر ديانا حداد والشاب خالد في حفل غنائي مطلع ديسمبر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تشارك النجمة ديانا حداد وملك الراي الشاب خالد في حفل غنائي في مطلع ديسمبر (كانون الاول) ، وفقًا لما أعلنه حساب مهرجانات وفعاليات العُلا في منصة "إكس" .



ونشر "لحظات العُلا" بوستر الحفل، معلقا عليه: "أنت على موعدٍ مع أُمسيةٍ غنائيةٍ لا تُنسى وحفلٍ يحييه نجم الموسيقى الشاب خالد، والنجمة ديانا حدّاد في قاعة مرايا يوم 1 ديسمبر المقبل".



وكانت ديانا قد أعلنت عن حفل غنائي آخر ستحييه في مدينة العين الإماراتية بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني يوم 2 ديسمبر المقبل.



ونشرت صاحبة أغنية "ساكن" بوستر الليلة الغنائية، وقالت: "علاقة محبة تربطني بمدينة العين وجمهورها، إن شاء الله نكون سوا في احتفالات اليوم الوطني لإماراتنا الغالية، الله يحفظ بلادنا ويحفظ كل الأمة العربية".



الجدير بالذكر أن ديانا حداد كانت قد أصدرت خلال الأشهر الماضية أغنية بعنوان "يا طيار" باللهجة المصرية، وهي من كلمات هاني صارو، وألحان أحمد الزعيم وتوزيع موسيقي لأحمد عبدالسلام.



وقد اختارت ديانا أن تطلق الأغنية مطلع شهر أغسطس، لأنها تتناسب والأجواء الصيفية، حيث ينشغل الجميع بالسفر والسياحة، مشيرة إلى أن الأغنية تدعو إلى زرع الفرحة والبحث عنها، والاستمتاع بكل لحظة يعيشها كل شخص.



كما ظهرت في الصور المرفقة بكلمات الأغنية بإطلالة اعتمدت فيها البساطة واللون الأبيض الذي يعكس معاني الأغنية وكلماتها.



وتأتي الأغنية بعد سلسلة من الأغنيات قدمتها منذ مطلع العام بلهجات مختلفة كان آخرها أغنية "يمك مزاجي" باللهجة العراقية .