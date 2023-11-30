نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "لو حصل هقول".. أول رد من آمال ماهر على شائعات زواجها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتشرت اخبار في الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفيد زواج آمال ماهر سرًا وقضائها شهر العسل في العاصمة البريطانية لندن، ولكن نفت آمال الخبر لجميع المقربين منها، كما كشف هيثم الهواري، مدير أعمال الفنانة حقيقة مع تردد في الساعات الأخيرة حول زواجها سرًا قائلًا: إن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة، مؤكدًا أن ما تردد عن زواج امال ليس صحيحًا، كما أنها لم تعتزل الفن.

أول رد من آمال ماهر على شائعات زواجها

ردت الفنانة آمال ماهر على تعليق من أحد متابعيها على حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام والذي حرص على سؤالها عن حقيقة زواجها وجاء التعليق كالآتي: “انتي مختفية ليه يا آمال اتجوزتي صح” لترد آمال قائلة: “لأ مش حقيقي ولو حصل هقول”.

نشرت آمال صورة تجمعها بابنها عمر، عبر خاصية الستوري التابعة لحسابها الرسمي بموقع انستجرام متجاهلة كل الشائعات التي تزعم زواجها سرًا، كما أنها نفت الخبر لجميع المقربين منها، قائلا: إذ كان نبأ زواجها من ثري عربي حقيقيًا لكانت خرجت بنفسها وأعلنت للجمهور.

سفر المطربة آمال ماهر إلى أبو ظبي

ومن ناحية اخري، غادرت المطربة آمال ماهر على متن طائرة إيرباص تابعة لشركة الاتحاد للطيران، من القاهرة متجهة إلى أبو ظبي بالإمارات، الأربعاء قبل الماضي، وبعد نحو أسبوع من هذه الرحلة خرجت شائعات كثيرة طالتها متعلقة بالارتباط بثري إماراتي

اخر اعمال المطربة آمال ماهر

ويذكر ان الفنانة آمال ماهر قد طرحت ألبومها الجديد نهاية شهر سبتمبر الماضي، وهو عبارة عن ميني ألبوم بعنوان أنا كويسة على قناتها الجديدة على يوتيوب، وذلك بعد طرحها الميني ألبوم عبر منصة سبوتيفاي، ويشهد ميني ألبوم عودة قوية لآمال للساحة الفنية بقوة بعد غيابها ما يقرب من 3 سنوات عن طرح الأغاني، إذ كانت أغنية اللي قادرة هي آخر أغاني آمال ماهر، وهي تتر مسلسل ليه لأ الجزء الأول بطولة الفنانة أمينة خليل، ويعد حفلها في مدينة العلمين منذ ما يقرب من ما يقرب من عام هو آخر حفلاتها، وكانت قد حققت النجمة آمال ماهر نجاحًا جديدًا بعدما تخطت أغنية "أنا كويسة"، نسبة مليون وثلاثمائة ألف مشاهدة، منذ طرح الأغنية الأسبوع الماضي، على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، وتعاونت آمال ماهر في ميني ألبوم أنا كويسة مع مجموعة مميزة من الشعراء والملحنين وهم الشاعر عمرو يحيى، والشاعر أحمد المالكي والملحن بلال سرور والملحن سامح كريم، والموزع كريم أسامة.