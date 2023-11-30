محمد أشرف للفجر الفني: تمنيت أن يكرهني الجمهور بسبب شخصية "حامد" في مسلسل ورق التوت (حوار)

القاهرة - محمد ابراهيم - إبراهيم الأبيض، علي أشجان، منذ نعومة أظافره استطاع الفنان محمد أشرف جذب قلوب الجمهور وتثبيت مشاهده في عقولهم وتتداول مشاهده حتي الآن عبر مواقع التواصل الإجتماعي ليعود من جديد بحامد الذي كره الجمهور هذه المرة واتخُذ كعدو لكل بيت مصري بسبب بلطجته وجبروته على شقيقته، وكان نصيب للفجر الفني من محاورة الفنان محمد أشرف.

مسلسل ورق التوت



كيف تم ترشيحك لدور حامد ؟



تم ترشيحي من قبل المخرج حسام علي، وهذا ليس أول عمل يجمع بيني وبين المخرج حسام علي، فعملنا سويًا في فيلم " إبراهيم الأبيض".

حامد

ما الصعوبات التي واجهتك في المسلسل ؟



الصعوبات التي واجهتني أني كنت كاره الشخصية في البداية، لأن الشخصية حامد في الطبيعي الأشخاص الأسوياء يكرهون هذه الشخصية، ويجب أن أحب الشخصية، فقرأت أكثر من ٣ مرات حتي أستطيع أن أحب للشخصية، حتى مشهد سجن حامد والذي حقق نجاحًا ساحقًا، وذهابهم إليه في السجن ومحاولته تبرير لماذا فعل ذلك فتحول الكره إلي الإستعطاف.

حامد

فيلم " كلمني شكرًا" ودور علي تريند على مواقع التواصل الإجتماعي من جديد، ما شعورك في هذه اللحظة ؟



جميع أعمالي تربط ب " علي أشجان" وفيلم " كلمني شكرًا"، على الرغم بأن من المفترض أن يربط المسلسل بفيلم " إبراهيم الأبيض" ولكن أنا سعيد بربط شخصية حامد ب " علي أشجان" وتذكرهم نجاح محمد أشرف منذ طفولته حتي إلي دور حامد.

علي أشجان



كلمنا عن الكواليس ؟

الكواليس كانت ممتعة للغاية، أكثر تجربة استفادت بها وتجربة ستظل من أجمل تجارب قومت بها، فعلى المستوي الفني استفدت في الكواليس لأن الجميع دائمًا يدعم بعضه البعض، أبرزها منزل حامد، فأنا كنت أعلم الفنانة ثراء جبيل ولكن تعرفت عليها وأصبحنا أصدقاء وننصح بعضًا البعض وهكذا الفنانة سمر علام، أما عن الفنانة القديرة سلوي عثمان فتعلمت منها الكثير وحدث بينا مواقف مزاح كثير بينا وسعدت وكان لي الشرف والوقوف أمامها

حامد ووالدته

حامد وسامية

أما باقي فريق العمل، فالفنان مصطفى منصور والفنان خالد أنور نحن أصدقاء منذ قديم الزمن منذ كنا سويًا بمدرسة السعدية، والباقي تعرفت عليهم من المسلسل وأصبحنا أصدقاء، وهو نمط واحد نسير عليه جميعًا وهو المساعدة والنصائح، على مدار مشواره الفني السابق والقادم ستظل كواليس " ورق التوت" محفورة في قلبي.

أبطال مسلسل ورق التوت



عندما جاء إليك دور حامد، لم تخاف من كراهية الجمهور لك ؟



أنا لم اخاف من الكراهية ولكن تمنيت الكراهية، حتي المخرج حسام علي أخبرني إذا قام الجمهور بسبي في الشارع لا أحزن على العكس أفرح.

هل كنت تتوقع نجاح دور حامد بهذه الطريقة ؟



كنت أتوقع نجاح الشخصية من الورق، ولكن كنت لا اعتقد أنه بهذا الشكل وتصدره التريند بهذه الطريقة.

حامد

عندما عرض عليك إسم المسلسل ما الذي جاء في بالك من الإسم قبل قراءة الدور ؟



بحثت عن إسم ورق التوت كثيرًا، ووجدت معلومة إن سيدنا آدم والسيدة حواء قاموا بتغطية أنفسهم بورق التوت، فعندما قابلت المؤلفين تساءلت هل هذا المقصود من القصة ؟ وكانت الإجابة أنها لُب من الموضوع تكشف عوراتك.

ما رأيك في الأعمال القصيرة في هذه الفترة والمنصات ؟



المنصات والأعمال القصيرة تعطي فرصة للشباب تستحق هذه الفرص، بالإضافة هي فائدة للمُشاهد فيساعد عدة أعمال متنوعة.

و ماذا تفضل الأعمال القصيرة أم الطويلة ؟



أفضل الإثنين والأهم بالنسبالي هو السيناريو فقط.

هل تري أن يجب على الأخ أن يمتلك شقيقته بذات الطريقة التي يمتلكها حامد لسامية ؟



لا يجب على أن يمتلك شقيقته ولا يأذي شقيقته مثل ما يفعل حامد، ويأتي على أهل منزل بيته على الرغم من أن شقيقه الأكبر خارج البلاد ووالده متوفي فكان يجب أن يكون حمي لهم وليس ياذيهم سواءً كانت شقيقته الأكبر أو الأصغر.

ما الرسالة التي تواجهها كمحمد لحامد ومثل حامد ؟



كونوا رجال، فالرجل هو الذي يحمي أهل بيته ولا يأذيهم بالضرب والسب.

كمُشاهد وليس كمشارك ما المشهد الذي أثار غضبك عندما شاهدته في المسلسل؟



مشهد ضرب حامد لسامية وشخص غريب يقف ليدافع عنها.

ما الأعمال القادمة؟



في القريب العاجل سأعلن عنها.