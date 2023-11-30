بسبب شيك دون رصيد.. نسرين طافش تتصدر تريند جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر إسم الفنانة نسرين طافش تريند محرك البحث جوجل وذلك بعد صدور حكم قررت محكمة جنوب الجيزة بدائرة الشيخ زايد تأجيل دعوى معارضة نسرين طافش على حبسها 3 سنوات في القضية رقم 1636 لسنة 2023 في قضية شيك دون رصيد بقيمة 4 مليون جنيه، لإصدار حكمها بقبول المعارضة أو تأييد الحكم السابق، لجلسة 25 ديسمبر المقبل لحين ورود تقرير الطب الشرعي.

تأجيل الحكم على نسرين طافش

وتنتظر محكمة جنح أكتوبر ورود تقرير خبراء التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي الخاص باستكتاب نسرين طافش في معارضتها، وقامت بالانكار أمام المحكمة صحة توقيعها على الشيك المقدم في القضية، وأصدرت المحكمة قرار باستكتابها لبيان صحة التوقيع من عدمه.

وأجلت محكمة جنوب الجيزة الابتدائية الدائرة 16 جزئى جنح أكتوبر، نظر دعوى معارضة الفنانة نسرين طافش على حبسها 3 سنوات في القضية رقم 1636 لسنة 2023 لجلسة 25 ديسمبر لورود تقرير خبراء التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى.

وشهدت الجلسة الماضية استكتاب الفنانة نسرين طافش بمصلحة الطب الشرعى أمام خبراء التزييف والتزوير لإعداد تقرير فنى بالاستكتاب والعرض على المحكمة.

وقامت النيابة العامة بدائرة الشيخ بتاريخ 30 يناير 2023 باسناد نسرين طافش أنها أصدرت بسوء نية شيكا لصالح المجني عليها نشوى صفاء الدين بمبلغ قدره 4 ملايين جنيه.

الدعوى ضد نسرين طافش

وتخلص واقعات الدعوى حسبما استقر فى يقين المحكمة، فيما ثبت بالأوراق ومحضر جمع الاستدلالات سند الجنحة من بلاغ المجني عليه من قيام المتهمة بإصدار شيك بنكي مؤرخ في 30 /1/ 2023 لصالح المجني عليها بالمبلغ المشار إليه، وتبين أنه لا يقابله رصيد قائمًا وقابل السحب وذلك مع علم المتهمة بذلك.

وقام دفاع المجني عليها بتقديم سندًا لدعواه صورة ضوئية من شيكات بنكية بذات التاريخ يشتمل أمرًا من المتهم إلى البنك بأن يدفع إلى المجني عليها المبلغ ومزيل بتوقيع المتهم، وكذلك صورة ضوئية من رفض البنك للشيك لعدم كفاية الرصيد.

وقامت المحكمة بالقضاء بجلسة 26 يونيو 2023 غيابيًا بحبس المتهمة ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرين ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتًا.