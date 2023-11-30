نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كنزي عمرو دياب تفتتح معرضها الفني في لندن بحضور والدها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتحت كنزي دياب ابنة الفنان عمرو دياب في لندن أمس معرضها الفني الأول بعنوان "يوميات حياتي" وذلك بمشاركة صديقتها كريستينا، وذلك بحضور والدها النجم الكبير عمرو دياب الذي حرص على دعم ابنته في خطواتها الفنية.

المعرض يهدف لدعم مواهب الفتيات العربيات في الشرق الأوسط وشمال افريقيا في جميع المجالات، وشهد المعرض مجموعة من التصميمات الفنية لفنانات شابات من مختلف البلدان.

شهد المعرض حضور عائلة كنزي دياب وفي مقدمتهم النجم عمرو دياب وأشقائها عبد الله وجانا وكذلك والدتها السيدة زينة عاشور.

أحدث أعمال عمرو دياب

ومن ناحية اخري، يحيي عمرو دياب حفلًا في دبي بالإمارات العربية المتحدة، يوم 31 ديسمبر ضمن احتفالات رأس السنة 2024،بينما أحيا الهضبة حفلا غنائيا ساهرا له ليلة أمس السبت 18 نوفمبر، في أرينا دبي، بحضور جماهيري كبير ملأ مقر الحفل، وقدم عمرو خلال الحفل، باقة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة، منها أغنية يا قمر، التي لم يطرحها حتى الآن، وهي من كلمات مصطفى حدوتة وألحان عمرو دياب وتوزيع وسام عبد المنعم.

آخر أعمال الفنان عمرو دياب

ويذكر ان آخر أعمال الفنان عمرو دياب، هي أغنية «والله أبدًا»، والتي تم طرحها منذ عدة أيام وتصدرت حينها الأغنية تريند موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، الأغنية من كلمات ولحن عزيز الشافعي بالإضافة إلى أبيات من الشعر العربي للشاعر الأندلسي ابن زيدون، وتوزيع عادل حقي وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

كلمات أغنية «والله أبدًا»

والله ما طلبت أهوائنا بدلا منكم

وما انصرفت عنكم أمانينا

أضحى التنائي بديلا من تدانينا

وناب عن طيب لقيانا تجافينا

والله ما طلبت أهوائنا بدلا منكم

وما انصرفت عنكم أمانينا

والله أبدا

والله أبدا

نسينا المر وما نسيناش الحلو منكم

مين أحلى منكم

وبيسألونا لما يسألونا عنكم

ومهما يحصل بينا ولا نستغنى عنكم

والله أبدا

والله أبدا لا لا والله أبدا

على أمل لقانا صبحنا ومسانا

عايشين معانا

يستغربونا إزاى البعد ما قسانا

نقول حبايبنا حبايبنا

بتوع زمان ولا الزمان يفرق معانا

والله أبدا

والله أبدا لا لا والله أبدا

