مجدي الهواري ينشر صورة له برفقة ويل سميث

القاهرة - محمد ابراهيم - نشر المخرج مجدي الهواري صورة له برفقة النجم العالمي ويل سميث من خلال حسابه الشخصي على موقع إنستجرام،و كتب مجدي الهواري: "مع صديقي".

يعد ويل سميث أحد أشهر نجوم السينما في العالم، وقد حصد العديد من الجوائز، منها جائزة الأوسكار عن دوره في فيلم "السعي إلى السعادة" (2006).

ويأتي حضور سميث إلى السعودية في إطار جهودها لتعزيز مكانتها كوجهة عالمية للثقافة والفنون.

وكانت لجنة تحكيم مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي قد أعلنت عن تشكيلها، برئاسة الكاتب والمنتج والمخرج العالمي باز لورمان، صاحب الفيلمين الشهيرين "إلفيس" و"مولان روج".

كما سينضم إلى لجنة التحكيم كلا من: الممثل السويدي الأمريكي جويل كينمان، والممثلة المرشحة لجائزة بافتا فريدا بينتو، والممثلة المصرية أمينة خليل، والممثلة الإسبانية باز فيجا

وبينما ترأس لجنة تحكيم مسابقة البحر الأحمر للأفلام القصيرة الكاتبة والمخرجة والناقدة السينمائية السعودية هناء العمير، والممثل الفرنسي المغربي أسعد بو آب، والمخرج السينمائي وكاتب السيناريو والمنتج التركي الألماني الحاصد على جوائز متعددة، فاتح أكين.

يذكر أن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي سيقام في الفترة من 30 نوفمبر إلى 9 ديسمبر.

في سياق آخر مجدي الهواري كشف وصية طارق قبل وفاته وقال: "زي ماقولتلي لما اموت يامجدي ابقي قول للناس عندك تترحم علي انت حبيبك كتير حاضر ياطارق والنبي ياناس دي واصية تعالوا نترحم عليه كلنا "

وتابع: "بس عايز اقولك انك حبيبك كتيييير أو ي انت كمان ياطارق واهو الدليل رحمة الله عليك ياصحبي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ان لله وان اليه راجعون ومش مصدق والله إلى الان".