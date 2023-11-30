انت الان تتابع خبر صدمة بعد تسريب الحلقة 48من مسلسل "طائر الرفراف".. لن تصدقوا ماذا سيحدث لسيران وفريد والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - نجحت سلسلة "طائر الرفراف" في الحفاظ على صدارة مواقع التواصل الاجتماعي منذ بداية عرضه، حيث حققت نسب مشاهدة عالية.

في الحلقة 47، تكتشف سيران أن بيريل هي ابنة عم بيلين، وتشعر بشكوك أكثر بأن بيلين هي من خدعتهم. من جهة أخرى، يشعر فريد بالعجز وعدم وجود مخرج. بعد كل هذه الأحداث، تبدأ سيران في التفكير في إنجاب الأطفال.

في الوقت نفسه، يخطط كاظم لحفل زفاف سونا وكايا بسرعة، ولا تستطيع نوكيت فهم سبب صمت سونا وعدم التحدث عن أي شيء. يدعو هالس باشا سيران لشرح الحقائق لها، وتشاهد أسومان أورهان ودجلة معًا ولكنها لا تتحدث عن ذلك.

قدم فريد عرضًا لبيلين وطفلها لإنقاذها من يد شهموز، ولكن في النهاية، يرى سونا بيلين التي كانت مخفية من قبل فريد وعابدين، وتدرك أنها حامل، وتكشف الحقيقة.

في الحلقة 48 من مسلسل طائر الرفراف، تظهر سيران وهي تنهار عندما تكتشف أن بيلين حامل، وتغادر القصر وتخبر فيريت "لن أغادر هنا، سأتركك... كان عليه أن يقول".

تم نشر المقطع الترويجي الأول للحلقة 48 على حساب Star TV على إكس، وتظهر فيه دموع عفراء ساراتش أوغلو التي تلعب دور سيران ومارت رمضان دمير الذي يلعب دور فريد.

في الحلقة الجديدة التي ستعرض يوم الجمعة، ستشهد تفاصيل جديدة، حيث تنهار سيران عندما تكتشف أن بيلين حامل وتغادر القصر وتخبر فيريت بأنها لن تغادر هنا، وأنه كان يجب أن يقول شيئًا.

فريد هو حفيد هاليس آغا، وأورهان وابن غولغون الأصغر. يعاني من مرض السكري وبسبب مرضه وكونه الابن الأصغر في العائلة، فهو المدلل منذ الطفولة. بعد دراسته في الخارج، لم يستطع فهم قواعد الأسرة بشكل جيد. يتعارض مع القواعد وهو وسيم وتافه ومجنون ومضحك ومغازل، ولا يعرف معنى الحب.. ربما؟

اللافت في المسلسل هو الكيمياء القوية بين عفراء وميرت، حيث يعمل الثنائي معًا في المشروع الثاني لهما بعد مشاركتهما سويًا في مسلسل "أوغريتمن" في عام 2020. تبدو الصداقة الطويلة بينهما مساعدة في وجود هذه الكيمياء والمشاهد المرتجلة التي يمكن أن تحول التبادل الدرامي إلى كوميديا قريبة من القلب.

يعرض مسلسل "طائر الرفراف" مدبلجًا بالعربية على منصة عشق، وتعرض الحلقة الأساسية منه يوم الجمعة من كل أسبوع على قناة Star TV في تمام الساعة الثامنة مساءً. يشارك في المسلسل عفراء ساراج أوغلو، مارت رمضان دمير، شتين تكيندور، إمري ألتوغ، بيريل بوزام، وغيرهم من النجوم.