بإطلالة مميزة.. دانيلا رحمة تتألق بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

القاهرة - محمد ابراهيم - افتتح اليوم مهرجان البحر الأحمر السينمائي للدورته الثالثة بالمملكة العربية السعودية والتي من المقرر أن تقام فعاليته حتى ٩ ديسمبر المقبل.

إطلالة دانيلا رحمة

و ظهرت الفنانة اللبنية دانيلا رحمة بإطلالة مميزة بفستان باللون الأسود، مفتوحًا من جهة البطن والظهر وحرصت على الميك اب البسيط و شعرها منسدلًا على ظهرها وقصة مميزة في شعرها منسدلًا على وجهها.

إطلالة دانيلا رحمة

إطلالة دانيلا رحمة

إطلالة دانيلا رحمة

إطلالة دانيلا رحمة

إطلالة دانيلا رحمة

و من جانب آخر كانت ليس الإطلالة السوداء فقط في المهرجان فتميزت هذه الدورة باللون الأسود بارتداء عدد من الفنانين والفنانات العرب والعالمين والمصريين اللون الأسود وكان أبرزهم الفنانة التركية هاندا ارتشيل والفنانة شيرين رضا والفنانة أمينة خليل والفنانة ياسمين صبري والفنانة ياسمين رئيس والفنانة ليلي علوي والفنانة نادين نجيم والفنان جوني ديب والإعلامية ريا أبي راشد وغيرهم من الفنانين والفنانات.