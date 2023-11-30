جوني ديب يتألق في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

القاهرة - محمد ابراهيم - شهدت السجادة الحمراء لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي الذي انطلق الليلة حضور مجموعة من نجوم هوليوود.



وصل النجم جوني ديب إلى المملكة العربية السعودية لحضور حفل افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، التي تنطلق الليلة وتستمر حتى 9 ديسمبر المقبل.

جاء على رأس الحضور النجم جوني ديب الذي وصل صباح اليوم إلى جدة وعبر عن سعادته لحضور المهرجان.

قال في لقاء قام به على السجادة الحمراء "إنه شعور رائع أن أكون هنا لدعم مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي".

من المقرر أن يتم عرض فيلم جوني ديب الجديد "جان دو باري"، 1 ديسمبر المقبل، وهو العمل الذي يعد أول إنتاج دولي مشترك بين مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي وفرنسا، وأول فيلم من تمويل المملكة العربية السعودية، عرض ونافس في الدورة 76 من مهرجان كان السينمائي.



أبطال فيلم "جان دو باري" لـ جوني ديب



فيلم "جان دو باري"، من إخراج مايوين، وشاركت في كتابته وبطولته الفرنسية مايوين، وتجسد من خلاله شخصية تدعى فوبرنييه، امرأة شابة من الطبقة العاملة، متعطشة للثقافة والمتعة، تستغل ذكاءها وجاذبيتها في ارتقاء قمة الهرم الاجتماعي، لتصبح عشيقة الملك لويس الخامس عشر، الذي يستعيد بدوره شهيته للحياة من خلال علاقته بها، ومع وقوع الثنائي في الحب بجنون، تنتقل جان إلى قصر فرساي، خلافًا لكل أصول اللياقة والآداب العامة، ليُلحق وصولها فضيحةً بالبلاط الملكي.



تفاصيل شخصية جوني ديب في فيلم "جان دو باري"

يجسد جوني ديب دور الملك الفرنسي لويس الخامس عشر، ويشاركهما البطولة بنجامين لافيرن وميلفيل بوبو وبيار ريشار وباسكال جريجوري ونويمي لفوفسكي وإينديا هير.



يقام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في الفترة من 30 نوفمبر إلى 9 ديسمبر.