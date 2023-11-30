بوسي أول الحضور حفل زفاف نجل نشأت الديهي

القاهرة - محمد ابراهيم - انطلق حفل زفاف نجل نشأت الديهي منذ قليل وحرص عدد من النجوم والسياسين والرياضيين على الحضور وكان أبرزهم المطربة بوسي والتي أحياءت أولي فقرات حفل الزفاف وذلك بعد عقد القرآن والذي عقد القرآن مفتي الديار المصريه هو الدكتور شوقي علام، وكان الشاهدين على عقد القرآن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار والشيخ خالد الجندي.

بوسي

آخر أعمال الفنانة بوسي

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنانة بوسي أغنية “ مش شايفنهم” والتي حققت نجاحًا ساحقًا منذ طرحها.

كلمات أغنية “مش شايفنهم”

حاضرة دماغي صاحبي حاضرة

و السكه سالكه خضرا

بـكبس ورجلي حاطة

يسطا مبقفش ف المحطة

راسي عالية فوق وواصلة

انا مش شايفكم اصلا

انا مش شايف غير اللي ف راسي

الدنيا تشد وفيا ترازي

انا كل ما اشوط يقولولي باصي

لا لا لا

انا رجلي تدب زي ما تحب

دول ناس عايشين وف كام تريب

مفهمش ابطال طب مين يسد

عشان احنا كدا كدا كدا كدا

مش شايفنهم

لو مهما يقولو مش سامعنهم

احنا كدة وهنفضل كدة مزعلنهم

مش شايفنهم دول هوا هوا مطيرنهم

احنا كدة وهنفضل كدة مغلبنهم

يندهونا يحسدونا يقلدونا لا يوحشونا

انا مش شايفهم

معديين في حياتنا معديين

ومشيين اللي باعونا وودونا شمال ويمين

ومش فارقيين اللي يروح يروح

بابنا مفتوح وياروح ما بعدك روح

اللي يروح يروح بابنا مفتوح

ومع السلامة يا جروح

مش شايفنهم

لو مهما يقولو مش سامعنهم

احنا كدة وهنفضل كدة مزعلنهم

مش شايفنهم دول هوا هوا مطيرنهم

احنا كدة وهنفضل كدة مغلبنهم

يندهونا يحسدونا يقلدونا لا يوحشونا

انا مش شايفهم

انا مش شايفهم يا عيون مننا بتغيير

انا مش شايفهم يا عيون مننا بتغيير

انا مش شايفهم