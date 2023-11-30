إطلالة نبيلة عبيد في حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي

القاهرة - محمد ابراهيم - بدء حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي المُقام في جدة بالمملكة العربية السعودية، وتألق الكثير من النجوم والنجمات على السجادة الحمراء.

إطلالة نبيله عبيد في حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي

ظهرت الفنانة نبيلة عبيد، بإطلالة متميزة خلال حضورها، وإطلت بفستان طويل ومحتشم من اللون النبيتي وفي خط اسود من النص وتركت شعرها الاحمر منسدلا على كتفيها.

تصريحات نبيلة عبيد خلال حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي

وتحدثت نبيلة لكاميرا المهرجان، عن التضحيات التي قدمتها لتحقق نجاحات كبيرة في عالم الفن، مشيرة أنها ضحت بأمومتها وأعطت حياتها لفنها، مؤكدة "محدش ضحى عشان الفن قدي".

معاد حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي

وتقام الدورة الثالثة في الفترة من ٣٠ نوفمبر حتى التاسع من ديسمبر المُقبل، وتشهد مشاركة عدد ضخم من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، وشهد الحفل تكريم عدد من نجوم العالم، بينهم: ديان كروجر، رانفير سينج، عبدالله السدحان.

لجنة تحكيم الدورة الثالثة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي

وسبق، وأعلن مهرجان البحر الأحمر عن لجنة تحكيم دورته الثالثة، التي يرأسها الكاتب والمنتج والمخرج العالمي باز لورمان، صاحب الفيلمين الشهيرين "إلفيس، ومولان روج "، كما سينضم إلى لجنة التحكيم كل من: الممثل السويدي الأمريكي جويل كينمان، من أعماله فيلمي "ليلة صامتة" و"الفرقة الانتحارية " ومسلسل "للبشرية الجمعاء"، والممثلة المرشحة لجائزة بافتا فريدا بينتو، من أعمالها فيلمي "مليونير متشرد" و"فارس الكؤوس"، والممثلة المصرية أمينة خليل.

نجوم الفن في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي

ويذكر أن حفل الافتتاح استقبل عددا كبيرا من نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، بينهم: نبيلة عبيد، ويل سميث، بوراك أوزجيفيت، مريم أوزرلي، نادين نسيب نجيم، قصي خولي، المخرج يسري نصر الله، أحمد حاتم، أسيل عمران، ياسمين صبري، شيرين رضا، رايا أبي راشد، ياسمين رئيس، لبلبة، ليلى علوي، والمخرج عمر عبد العزيز، رئيس اتحاد النقابات الفنية، مسعد فودة، نقيب المهن السينمائية، خالد عبد الجلي، ل مستشار وزيرة الثقافة لشؤون السينما.