بالأسود.. ياسمين صبري تتألق في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

القاهرة - محمد ابراهيم - تألقت الفنانة ياسمين صبري أثناء وصولها إلى السجادة الحمراء لإفتتاح مهرجان البحر السينمائي الدولي في دورته الثالثة والذي يقام حاليًا في المملكة العربية السعودية تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه.

وظهرت ياسمين صبري وهي مرتدية فستانًا من اللون الأسود والذي يبرز رشاقتها ذات أكمام إحداهما شفاف من الشباك مع ارتدائها قفازات وتاركة شعرها ينسدل للوراء وظهرت هي تلقي بالقبلات على الحضور بالمهرجان.



حضور مهرجان البحر الأحمر السينمائي



وحرص العديد من نجوم الفن على حضور المهرجان من جميع أنحاء العالم ومنهم: نبيلة عبيد، جوني ديب، شيرين رضا، لبلبة، نادين نسيب نجيم، ماجي بو غصن، محمد ثروت، ياسمين رئيس، قصي خولي، هادي الباجوري، دانييلا رحمة ياسمين صبري، أمينة خليل، عادل كرم، مريم أوزيرلي، ليلى علوي، وويل سميث، دينا الشربيني، شارون ستون، رانفير سينج، مايا دياب، حسن أبو الرووس، داليا مبارك، محمد عبد الرحمن توتا، ظافر العابدين، هند صبري، والمخرج عمر عبد العزيز، رئيس اتحاد النقابات الفنية، مسعد فودة، نقيب المهن السينمائية، خالد عبدالجليل، مستشار وزيرة الثقافة لشؤون السينما.

مهرجان البحر الأحمر السينمائي



يشار إلى أن الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي تقام في الفترة من 30 نوفمبر حتى 9 من ديسمبر المقبل، وتشهد مشاركة عدد ضخم من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، كما سيتم تكريم عدد من نجوم العالم، بينهم: ديان كروجر، رانفير سينج، عبدالله السدحان.

وبعد حفل افتتاح مهرجان البحر الاحمر، العرض العالمي الأول لفيلم "حوجن"، وهو من إخراج ياسر الياسري، بطولة براء عالم، نايف الظفيري، نور الخضراء، العنود سعود، محسن منصور، الفيلم مستوحى من رواية إبراهيم عباس.

ياسمين صبري تنفي زواجها

نفت الفنانة "ياسمين صبري" الشائعات التي تم تداولها في الأيام الماضية عن زواجها في السر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأوضحت إنها إذا تزوجت سوف يكون أمام الجميع.

وقامت ياسمين صبري بكتابة تغريدة عبر حسابها الخاص على موقع التدوينات التغريدات "أكس" تويتر سابقًا، وكتبت قائلة: "دي من المرات القليلة جدًا اللي رديت فيها على أي شائعة متداولة، أنا لست متزوجة، والشائعة ليس لها أي علاقة بالحقيقة".

وتابعت ياسمين صبري: "أنا بنت مصرية مسلمة، وعندما أتزوج، أُعلن زواجي أمام كل العالم، غير كده شائعات ليس لها أي أساس من الصحة.

يذكر أن تستعد ياسمين صبري لطرح أحدث أعمالها السينمائية الذي يحمل عنوان "أبو نسب" والذي من المقرر طرحه في دور العرض السينمائية يوم 21 ديسمبر المقبل، ويشارك في بطولته كلًا من الفنان محمد إمام، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي حول شخصية طبيب، ويلعب دوره الفنان محمد إمام، حيث يدخل في العديد من الصراعات بسبب أزمة النسب، والمشاكل التي تحدث بين العائلات بسبب هذا الأمر ويضع الفيلم حلول للعديد من المشكلات الاجتماعية التي يعانيها الشباب.