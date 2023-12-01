نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بإطلالة جذابة.. أمينة خليل تجذب في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتح اليوم مهرجان البحر الأحمر السينمائي للدورته الثالثة بالمملكة العربية السعودية والتي من المقرر أن تقام فعاليته حى ٩ ديسمبر المقبل، وحرص عدد من الفنانين والفنانات العرب والعالميين على الحضور.

إطلالة أمينة خليل

و مثل ما عودتنا الفنانة أمينة خليل على إطلالتها الجذابة وأيضًا البسيطة فظهرت هذه المرة بإطلالة بفستان لونه أسود بسيط ويحتوي على بعض الإكسسوارات به من ناحية منطقة الصدر وحرصت على رفع شعرها مع الميك اب البسيط.

إطلالة أمينة خليل

إطلالة أمينة خليل

من جانب آخر كانت ليس الإطلالة السوداء فقط في المهرجان فتميزت هذه الدورة باللون الأسود بارتداء عدد من الفنانين والفنانات العرب والعالمين والمصريين اللون الأسود وكان أبرزهم الفنانة التركية هاندا ارتشيل والفنانة شيرين رضا والفنانة أمينة خليل والفنانة ياسمين صبري والفنانة ياسمين رئيس والفنانة ليلي علوي والفنانة نادين نجيم والفنان جوني ديب والإعلامية ريا أبي راشد وغيرهم من الفنانين والفنانات.

آخر أعمال الفنانة أمينة خليل

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنانة أمينة خليل فيلم “ وش في وش” والذي يعرض الآن بدور العرض وحقق نجاحًا ساحقًا.