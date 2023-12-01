أول تعليق لـ أشرف زكي على اتفاقية الشركة المتحدة لعرض 1000 حلقة دراما تلفزيونية باللغة الهندية

القاهرة - محمد ابراهيم - عبر الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن سعادته بقيام الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بتوقيع اتفاق بتوزيع وعرض 1000 حلقة دراما تلفزيونية باللغة الهندية في جميع أنحاء العالم، مؤكدًا أن الفن المصري هو هوليوود الشرق.

سعادة أشرف زكي بتوزيع دراما تلفزيونية باللغة الهندية

وأوضح أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، في تصريح لبرنامج مانشيت، والذي يذاع عبر شاشة قناة CBC، أن اتفاق الشركة المتحدة مع الشركة الهندية وبركلاستر برودكشن، لتوزيع الأعمال المصرية باللغة الهندية في جميع أنحاء العالم، خطوة مهمة، مضيفًا: تقديرنا كفنانين مصر على هذه الخطوة.

وتابع أشرف زكي: إحنا هوليوود الشرق والفن المصري له قيمته ووضعه وآن الأوان الذهاب للأسواق العالمية وبالذات السوق الهندي، والفن بالنسبة للهند مهم جدًا وغزو السوق الهندي بداية ننحني لها احتراما وتقديرًا للشركة المتحدة ونتمنى خطوات أخرى لغزو السوق العالمية.

واستكمل أشرف زكي: بنشوف مسلسلات مدبلجة من إسبانيا وكوريا وغيرهما وحاسس إن فيه أمل بمزيد من الأعمال خاصة وأن الدراما الهندية لها وزنها.

ابرام المتحدة اتفاقًا لتوزيع وعرض 1000 حلقة دراما مصرية باللغة الهندية

سبق وقد قامت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، باعلان عقدها اتفاقًا لتوزيع وعرض 1000 حلقة دراما تليفزيونية باللغة الهندية في جميع أنحاء العالم، ويعد الاتفاق بداية لتعاقد كبير في مجال صناعة الدراما والسينما مع الشركة الهندية وبركلاستر برودكشن، لتوزيع الأعمال المصرية باللغة الهندية في جميع أنحاء العالم.

وفي نفس السياق، قال عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على هامش توقيع هذا الاتفاق: إن الشركة المتحدة تحاول توسيع الأسواق في دول شرق آسيا وجنوب آسيا، وكذلك نحاول فتح أسواق في أمريكا الجنوبية.