ليلى علوي تخطف الأنظار بالأسود في مهرجان البحر الأحمر السينمائي (صور)

القاهرة - محمد ابراهيم - خطفت النجمة ليلى علوي الأنظار أثناء وصولها إلى السجادة الحمراء لإفتتاح مهرجان البحر السينمائي الدولي في دورته الثالثة والذي يقام حاليًا في المملكة العربية السعودية تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه.









ليلي علوي من مهرجان البحر الأحمر السينمائي









وظهرت ليلي في الصور وهي مرتدية فستان باللون الأسود طويل يغطي الكتفين ومع تسريحة شعر جذابة، ومكياج أبرز جمال ملامحها.





حضور مهرجان البحر الأحمر السينمائي



وحرص العديد من نجوم الفن على حضور المهرجان من جميع أنحاء العالم ومنهم: نبيلة عبيد، جوني ديب، شيرين رضا، لبلبة، نادين نسيبنجيم، ماجي بو غصن، محمد ثروت، ياسمين رئيس، قصي خولي، هادي الباجوري، دانييلا رحمة ياسمين صبري، أمينة خليل، عادل كرم،مريم أوزيرلي، ليلى علوي، وويل سميث، دينا الشربيني، شارون ستون، رانفير سينج، مايا دياب، حسن أبو الرووس، داليا مبارك، محمدعبد الرحمن توتا، ظافر العابدين، هند صبري، والمخرج عمر عبد العزيز، رئيس اتحاد النقابات الفنية، مسعد فودة، نقيب المهن السينمائية،خالد عبدالجليل، مستشار وزيرة الثقافة لشؤون السينما.









مهرجان البحر الأحمر السينمائي



يشار إلى أن الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي تقام في الفترة من 30 نوفمبر حتى 9 من ديسمبر المقبل، وتشهد مشاركةعدد ضخم من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، كما سيتم تكريم عدد من نجوم العالم، بينهم: ديان كروجر، رانفير سينج، عبدالله السدحان.









أعمال ليلى علوي





تنتظر الفنانة ليلى علوي، طرح فيلمها الجديد آل شنب، والذي كان ينتظر عرضه في أكتوبر الماضي، بمهرجان الجونة السينمائي، قبل أنيتم تأجيل المهرجان بسبب الحرب على غزة.

فيلم "آل شنب" بطولة ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدى كرم، محمود البزاوى، خالد سرحان، على الطيب، ابتهالالصريطى، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسرى، تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.

ويضم فريق عمل الفيلم مدير التصوير جلال الزكي، مصممة ملابس ناهد نصر الله، مهندسة الديكور ياسمين عاطف شهيرة ناصف، منتجفنى أحمد عبدالله، بروديوسر رشا جودت، مخرج منفذ سارة كريم، مونتاج خالد معيط، ومهندس صوت مصطفى شعبان.



