نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بفستان مكشوف الصدر.. ريا أبي راشد تتألق بالأسود في مهرجان البحر الأحمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تألقت الإعلامية ريا أبي راشد أثناء وصولها إلى السجادة الحمراء لإفتتاح مهرجان البحر السينمائي الدولي في دورته الثالثة والذي يقام حاليًا في المملكة العربية السعودية تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه.

وظهرت ريا أبي راشد وهي مرتدية فستانًا من اللون الأسود ذات أكمام طويلة مفتوح الصدر وإحدى الجانبين تاركة شعرها منسدلًا على كتفيها مع ارتدائها لبعض الإكسسورات البسيطة من عقد وساعة وخاتم.



حضور مهرجان البحر الأحمر السينمائي



وحرص العديد من نجوم الفن على حضور المهرجان من جميع أنحاء العالم ومنهم: نبيلة عبيد، جوني ديب، شيرين رضا، لبلبة، نادين نسيب نجيم، ماجي بو غصن، محمد ثروت، ياسمين رئيس، قصي خولي، هادي الباجوري، دانييلا رحمة ياسمين صبري، أمينة خليل، عادل كرم، مريم أوزيرلي، ليلى علوي، وويل سميث، دينا الشربيني، شارون ستون، رانفير سينج، مايا دياب، حسن أبو الرووس، داليا مبارك، محمد عبد الرحمن توتا، ظافر العابدين، هند صبري، والمخرج عمر عبد العزيز، رئيس اتحاد النقابات الفنية، مسعد فودة، نقيب المهن السينمائية، خالد عبدالجليل، مستشار وزيرة الثقافة لشؤون السينما.

تفاصيل مهرجان البحر الأحمر السينمائي

يشار إلى أن الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي تقام في الفترة من 30 نوفمبر حتى 9 من ديسمبر المقبل، وتشهد مشاركة عدد ضخم من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، كما سيتم تكريم عدد من نجوم العالم، بينهم: ديان كروجر، رانفير سينج، عبدالله السدحان.

وبعد حفل افتتاح مهرجان البحر الاحمر، العرض العالمي الأول لفيلم "حوجن"، وهو من إخراج ياسر الياسري، بطولة براء عالم، نايف الظفيري، نور الخضراء، العنود سعود، محسن منصور، الفيلم مستوحى من رواية إبراهيم عباس.

من هي ريا أبي راشد؟



ريا أبي راشد هي مذيعة لبنانية ومقدمة برامج تلفزيونية وصحفية ولدت في 12 مايو 1977، وأيضًا منتجة في شبكة إم بي سي منذ عام 2003 منذ عام 2010 وهي تقوم بتقديم برنامج المواهب الشهير أرابز غوت تالنت إلى جانب مغني الراب السعودي قصي خضر.

كما تنفرد بتقديم برنامجها الخاص سكووب، الذي يغطي آخر أخبار هوليود بالإضافة إلى استضافتها لأبرز المشاهير من الممثلين.

بدأت حياتها المهنية كصحفية في بيروت قبل انتقالها إلى المملكة المتحدة بعام 1999، وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والماجستير في السينما وعلى درجة الماجستير في الصحافة والإذاعة من جامعة وستمنستر، لندن. تتحدث عدة لغات بطلاقة، وهنّ العربية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية والإسبانية.