الفنان ايساف يروج لأغنيته الجديده «بحبك طبعا جدا جدا»

القاهرة - محمد ابراهيم - روج الفنان ايساف من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي الشهير إنستجرام لأغنيته الجديدة الذي أعلن عنها من خلال موقع إنستجرام وتحمل الأغنية اسم بحبك طبعا جدًا، و ستطرح قريبا في مسلسل حد فاصل والذي شارك بها مع العديد من الفنانين.

بالإضافة إلى إنه نشر العديد من الفيديوهات التيك توك على ساوند الأغنية مع زوجته وعلق عليها قائلا، أغنيه جديدة قريبا، لو عايزه ااكدلك اعيدلك ثاني اللي اتقال وبحبك طبعا جدا جدا.

آخر أعمال الفنان إيساف

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان إيساف أغنية شكرًا، وأغنية عشان راجل، والتى حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.

تعرف على كلمات اغنية عشان راجل

وتأتي كلمات الأغنية كالآتي:عشان راجل عشان افضل كبير حتي في نظرنفسي سيبها تقول في حقي كتير و مابدافعش عن نفسي عشان لما يجيبوا سيرتي قلبها يحزن بقول بكرا الحقيقة تبان وخليني انا الاحسن علشان مليون عشان وعشان عشان عشيرتنا حتي زمان رضيت اني ابان خاين و مرضيتش اقول متخان انا اقدر اقول اكتر واعيبك بكلام كتير فيها لكن بعمل حساب لسنين معملتش حساب ليها تقول سيبته تقول سابني متفرقش أو ي عندي اكيد بتقول كدة للناس علشان عارفة السكوت ردي.