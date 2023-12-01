شاهد.. أحدث ظهور للفنانة ميريهان حسين على إنستجرام

القاهرة - محمد ابراهيم - نشرت الفنانه ميريهان حسين صور لها من خلال خاصيه الاستوري عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي الشهير إنستجرام وهي ترتدي توب مجسم وبنطلون جينز وترتدي كاب وظهرت ميرهان وهى برفقة كلاب.

ميرهان حسين

وفي سياق آخر ولدت ميرهان حسين 28 أكتوبر 1982، ممثلة مصرية، شاركت في فيلم عمر وسلمي 2، الهرم الرابع ؛ فوبيا كما عملت بشكل مكثف في الدراما التليفزيونية، ومن مسلسلاتها: دوران شبرا، خرم إبره، آدم وجميلة، اسم مؤقت.

وفي عام 2022 شاركت ميرهان في ثلاث أعمال درامية وهما أنا وهي، ومسلسل نقل عام، وآخرهم كان مسلسل مشوار الونش مع النجم محمد رجب والتي خطفت الأنظار إليها من خلال شخصية نواره زوجة حسن الونش.

آخر أعمال ميرهان حسين

يُذكر أن آخر أعمال ميرهان حسين، مسلسل "الونش"، والذي شاركت في بطولته مع عدد من النجوم منهم محمد رجب، محمود عبد المغني، ميمي جمال، منة فضالي، إيهاب فهمي، وهو من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف أحمد عبد الفتاح.

أحدث مسلسل الونش

وتدور أحداثه في إطار درامي حول هفوة صغيرة في ماضي "حسن الونش" لم يُعِرها اهتمامًا وهو يصعد من القاع إلى القمة، تظهر تبعاتها القاسية على هيئة "نوّارة" الفتاة الشعبية لتكشف حقيقة تعصف بحياة "حسن" واستقراره الزوجي وسمعته كرجل أعمال معروف.