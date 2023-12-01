في عيد ميلاد رامز أمير... تعرف على أبرز محطاته الفنية

القاهرة - محمد ابراهيم - يصادف اليوم الجمعة ١ ديسمبر ذكرى ميلاد الفنان رامز أمير، والذي تميز بالابداع والتفوق في أعماله الفنية، وتميز رامز بالكاريزما الجذابة التي خطفت قلوب الجماهير،واستطاع رامز أن يحقق نجاحات واسعة من خلال شخصياته المتنوعة على الشاشة، وتعاونه مع أبرز النجوم منهم يحيي الفخراني، وأحمد عيد، وفاروق الفيشاوي، أمير كرارة، وأحمد عز، وغيرهم من النجوم.



ويبرز دوت الخليج الفني تقرير عن أبرز محطات الفنية لـ رامز أمير



بداية انطلاق رامز أمير الفنية



بدأت انطلاق المسيرة الفنية للفنان رامز أمير من خلال الإعلانات ثم شارك في مسلسل شرف فتح الباب مع الفنان يحيى الفخراني، لتتوالى مشاركاته الفنية بعد ذلك بفيلم الفرح رفقة نخبة من ألمع النجوم: صلاح عبد الله، ياسر جلال، ماجد الكدواني وغيرهم من النجوم، ثم فيلم سفارى وكف القمر والمركب.



كما شارك في عدة مسلسلات بارزة رفقة كبار النجوم المخضرمين، كمسلسل كريمة كريمة ومسلسل حقي برقبتي مع النجمة ماجدة زكي والنجم حسن حسني ومسلسل أنا قلبى دليلي عن سيرة الفنانة ليلى مراد حيث يؤدي دور الفنان الراحل صاحب المواهب والإبداع الفنان منير مراد.

أبرز الأعمال السينمائية لـ رامز أمير

وحقق رامز أمير نجاحات واسعة على المستوى السينمائي والدرامي، ومن أبرز هذه الأفلام فيلم فرح، علمني حبك،سفاري، كف القمر، المركب، النبطشي، برد الشتا، خانة اليك

حسن وبقلظ، يوم من الأيام، حملة فرعون.

أبرز الأعمال الدرامية لـ رامز أمير

ومن أبرز الأعمال الدرامية كناريا وشركاه، الليل وآخره، محمود المصري، أوراق مصرية ج3، الإمام النسائي، الظاهر بيبرس، أريد حلا، نصر السماء، رجل وامرأتان، نقطة نظام، شرف فتح الباب، ثورة وحكاية، كريمة كريمة، حقي برقبتي، أنا قلبي دليلي، مطلوب رجال،أزمة سكر، أحلى أيام، حالة عشق، كفر دلهاب، غرابيب سود، مليكة، رسايل

، الاختيار، نجيب زاهي زركش.

