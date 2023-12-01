«بالأسود» ياسمين صبري تتألق في أحدث أطلالتها

القاهرة - محمد ابراهيم - نشرت الفنانة ياسمين صبري فيديو لها من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي الشهير إنستجرام و تألقت بفستان أسود جذاب وأختارت معه الميكاب الهادي والاكسسوارات المتألقه وتركت شعرها منسدلا.

وعلقت عليها قائله، red sea film festival 2023

فيلم أبو نسب

ومن ناحية أخرى، تنتظر الفنانة ياسمين صبري عرض فيلم " أبو النسب "وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول شخصية طبيب يدخل في العديد من الصرعات بسبب أزمة النسب، والمشاكل التي تحدث بين العائلات بسبب هذا الأمر، والعمل بطولة محمد إمام، ماجد الكدواني، هالة فاخر، علاء مرسي،محمد لطفي، وهو من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام

ياسمين صبري تنضم لجمعية الهلال الأحمر لدعم فلسطين

و يذكر أن تطوعت الفنانة ياسمين صبري، مؤخرًا في جمعية الهلال الأحمر المصري لتجهيز المعدات الطبية والمنتجات الغذائية تمهيدًا لإرسالها إلى شعب غزة، وأكدت على ضرورة الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني وأهالي غزة قائلة: «اللهم احفظ أطفال ونساء وشيوخ ورجال أهل غزة والطف بهم».

وتصدرت الفنانة ياسمين صبري، مؤخرًا مؤشر البحث جوجل"، وذلك بعد دعمها للقضية الفلسطية ورفضها ما يحدث في غزة من عنف وإرهاب وقتل الأطفال الأبرياء، عبرت ياسمين صبري، عن استيائها الشديد لما يحدث لأهالي غزة، ودعت لإقامة وقفة تضامنية اليوم عند منصة الجندي المجهول بمدينة تضامنًا مع القضية الفلسطينية، إذ كتبت عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات الصغيرة «تويتر»: «وقفة تضامنية لإخواننا في غزة من أجل وقف الدماء والتنديد برفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، حفظ الله الأمة العربية».