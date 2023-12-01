إلهام شاهين تخطف الأنظار في عيد ميلاد شقيقها

القاهرة - محمد ابراهيم -

نجحت النجمة إلهام شاهين في خطف قلوب الحاضرين بمناسبة عيد ميلاد شقيقها أمير، واقتصر الحفل على عددا من أفراد أسرتهم.

وحرصت إلهام على معايدة شقيقها أمير بطريقة مميزة من خلال مشاركتها بصورة من الحفل عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفقت بالتعليق قالت فيه: "عقبال 100 سنه يا حبيبي وإنت سعيد.. وربنا يعطيك الصحة وراحة البال ويوفقك فى حياتك".

تعليقات الجمهور على منشور إلهام شاهين



وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من أبرز هذه التعليقات عيد ميلاد سعيد، كل عام وهو محقق نجاحات واسعة، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم يارب،منورة الدنيا كلها يا أحلى نجمة، وغيرها من التعليقات.



آخر أعمال إلهام شاهين

والجدير بالذكر أخر أعمال النجمة إلهام شاهين حكاية الفريدو والمسلسل من بطولة،الهام شاهين، أحمد فهمي، ويشارك فيه مجموعة من الفنانين منهم ندى موسى، إيمان السيد، عمر شرقي، وغيرهم، والعمل مقتبس من كتاب 55 مشكلة حب للدكتور الراحل مصطفى محمود، وأشرف على الكتابة عمرو محمود ياسين، وهو من إخراج عصام نصار،وتصدر المسلسل الترند فور عرضه على الشاشة، وحصلت الهام على اشادات واسعة من قبل النقاد والجمهور.

تفاصيل مسلسل “بطلوع الروح”



وشاركت إلهام شاهين أيضا ً في مسلسل بطلوع الروح وضم المسلسل نخبة من نجوم التمثيل في مصر والعالم العربي، أبرزهم: منة شلبي، أحمد صلاح السعدني، محمد حاتم، دياموند أبوعبود، عادل كرم، ومن تأليف محمد هشام عبية، ومن إخراج كاملة أبوذكري.