لقاء الخميسي تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها

القاهرة - محمد ابراهيم -

حرصت الفنانة لقاء الخميسي على مشاركة جمهورها بصور لها وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت لقاء الخميسي وهي تستعرض لياقتها البدنية في الجيم مرتدية ملابس رياضيه.



تعليقات الجمهور على منشور لقاء الخميسي

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات دايما جميلة جدا وجذابة، ربنا يفرحك، ربنا يحفظك من كل شر يارب، وغيرها من التعليقات

آخر أعمال لقاء الخميسي

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة لقاء الخميسي، مسلسل "إجازة مفتوحة" من نوعية أعمال الـ40 حلقة، بطولة شريف منير، وسميحةأيوب، وملك قورة، ونور محمود، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبو زيد، وهشام إسماعيل، وهدى مجد، وصبا الرافعي،وألفت عمر، ومحمد العمروسي، وأحمد زكريا، وعدد من الفنانين الشباب، وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمدعبدالرحمن حماقي.



تعرف على ابطال مسلسل “زي القمر”

وشاركت لقاء الخميسي أيضا ً، في مسلسل "زي القمر" الجزء 2 بحكاية “حتة من القمر”، كانت تجسد شخصية "قمر"، وكان هذاالعمل بطولة كل من: درة، وأحمد حلاوة، وصابرين، وأيتن عامر، ومحسن منصور، ولبنى ونس، وكان هذا العمل من إخراجشيرين عادل، تأليف فداء الشندويلي، وحاز المسلسل على إعجاب الجماهير، وتصدر التريند فور عرضه على الشاشة.

