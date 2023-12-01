عمرو دياب أكثر فنان عربي إستماعًا على أنغامي في 2023

القاهرة - محمد ابراهيم - للعام الثالث على التوالي تصدر النجم الكبير عمرو دياب قائمة الفنانين العرب الأعلى استماعًا عبر تطبيق أنغامي في عام ٢٠٢٣.

و أعلنت منصة أنغامي عن تصدر عمرو دياب قائمة الأعلى إستماعًا في الوطن العربي، وكان النجم عمرو دياب قد احتل صدارة أنغامي في العامين الماضيين كأكثر فنان عربي حققت أغانيه عدد مرات استماع غير مسبوقة.

أعلى خمس أغاني استماعا لعمرو دياب

وفي وقت سابق أعلنت أنغامي عن أعلى خمس أغاني استماعا لعمرو دياب حيث جاءت في المرتبة الأولى أغنية تملي معاك، وفي المرتبة الثانية يتعلموا، وجاءت أغنية أماكن السهر في المركز الثالث، وتلتها في المرتبة الرابعة أغنية انت الحظ، وأخيرا في المرتبة الخامسة اغنية أجمل عيون "برج الحوت".

ويعد عمرو دياب أول مطرب عربي يطرح أعماله الغنائية التي أنتجها حصريا عبر منصة أنغامي فقط.

من ناحية أخرى كان الفنان عمرو دياب قد أحيا حفلا في دبي بساحة كوكاكولا أرينا وذلك بعد فترة توقف طويلة عن إحياء الحفلات تضامنا مع غزة.