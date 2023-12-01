فن ومشاهير

أحمد داود يبدأ تصوير فيلمه الجديد "الهوى سلطان"

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد داود يبدأ تصوير فيلمه الجديد "الهوى سلطان" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن النجم أحمد داود عن بدأ تصويره فيلمه الجديد الذي يحمل اسم “الهوي سلطان”، وذلك عبر خاصية القصص بصفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

 

 

وأعلن في الاستوري أنه بدأ تصوير فيلمه الهوى سلطان (سارة وعلي سابقًا) والفيلم بطولة ثنائية بين أحمد داود ومنه شلبي

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فيلم الهوي سلطان التعاون الثاني بين احمد داود ومنه شلبي

 

 ويعتبر ذلك هو العمل السينمائي الثاني الذي يجمع داود ومنه بعد تعاونهما في فيلم " الماء والخضرة والوجه الحسن". يأتي ذلك بعد تصدر فيلمه يوم ١٣ شباك التذاكر طوال فترة عرضه في السينمات ليحصد إيرادات تقترب من ٣٥ مليون جنية مصري.

فريق عمل فيلم “الهوي سلطان”

فيلم الهوى سلطان يشارك في بطولته منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، جيهان الشماشرجي، من تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج شركة Sea-Cinema لـ أحمد فهمي وهاني نجيب، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، ويجسد أحمد داود خلاله شخصية مهندس ويعيش قصة حب مع منة شلبي.

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آخر أعمال الفنان أحمد داود


كما يعرض لأحمد داود الآن مسلسل زينهم والذي يستمر في تصدر المركز الأول في قائمة الأكثر مشاهدة على منصة Watch it منذ بداية عرضه، المسلسل من إخراج يحي إسماعيل وتأليف محمد سليمان عبد الملك وإنتاج شركة أورما استديوز للمنتج تامر مرتضى، وبطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف.

 

برنامج الكونتينر لـ أحمد داود 

ومازالت قناة  ON تعرض حلقات من برنامج الكونتينر لأحمد داود كل يوم الخميس والجمعة الساعة ٦ مساء وتستعرض الحلقات الثورة الصناعية التي أحدثتها مصر في الخمس سنوات الماضية، ويزور مصانع مصر في مختلف المحافظات ليرصد تطور صناعات النسيج، الصناعات الدوائية، الصناعات الغذائية، صناعة الآلومنيوم وغيرها

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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