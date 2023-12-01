شاهد.. سينتيا خليفة تخطف الإنظار بفستان أسود في إفتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة سينتيا خليفة على حضور افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي والذي يقام حاليًا في المملكة العربية السعودية.

تفاصيل إطلالة سينتيا خليفة

أطلت سينتيا على السجادة الحمراء بفستان من اللون الأسود وبمكياج عيون جريء، كذلك بطلاء أظافر من اللون الأسود أيضًا.



كما عبرت خليفة عن سعادتها بتواجدها في مهرجان البحر الأحمر حيث قالت عبر حسابها بموقع أنستجرام سابقا "إنه ا دائما سعيده بتواجدها في السعودية وبين أهلها الطيبين ! شكرًا لاحلى استضافة يا سعودية وشكر ‏كتير كبير لمهرجان البحر الأحمر المتميز".



يذكر أن سينتيا خليفة شاركت في مسلسل "حدث بالفعل حكايه ريش ابيض " مع ماجد المصري،بسمة، رنا رئيس، وغيرهم نخبة من النجوم.

من هي سينتيا خليفة ؟

سينتيا خليفة مقدمة برامج، ممثلة، ومخرجة لبنانية، ولدت في 16 فبراير 1992، مولودة في عائلة مسيحية ولها أخوين، بدأت العمل منذ أن كانت في الحادية عشر من عمرها مع جورج خباز في (عبدو عبدو)، ثم عملت كمذيعة في قناة MTV اللبنانية منذ عام 2009 وهي في عمر السابعة عشر، وفي عام 2010 حصلت على أول دور تمثيلي لها، لكن انطلاقتها الحقيقية جاءت من خلال مسلسل (روبي).

كيف بدأت سينتيا خليفة مشوارها الفني ؟

بدأت مشوارها الفني في سن الحادية عشر مع الممثل اللبناني الشهير، جورج خباز، في فيلم «عبدو عبدو». وفي العام 2009 بدأت سينتيا العمل كمقدمة برامج في إحدى المحطات التلفزيونية اللبنانية، ولم يتجاوز عمرها في ذلك الوقت السبعة عشر عاما، ثم حصلت على أول عمل درامي لها في عام 2010، لكن يعتبر مسلسل «روبي» هو محطة انطلاقها الحقيقية في عالم الدراما.