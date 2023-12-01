بسبب دعمه لفلسطين.. "أنا عربي" لـ مُسلم تتصدر يوتيوب

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت أغنية "أنا عربي"، للفنان مسلم موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والتي طرحها منذ أيام تضامنًا مع أهالي غزة، ومع القضية الفلسطينية، وعلى جميع منصات الاستماع الرقمية، ومحطات الراديو.



و قد احتلت أغنية "أنا عربي" لـ مسلم، المركز الخامس ضمن الأكثر استماعًا ورواجًا على منصة "يوتيوب"، فقد حققت ما يقرب من مليون ألف مشاهدة في من أسبوعين من طرحها.



تفاصيل أغنية "أنا عربي"

أغنية "أنا عربي" من كلمات محمد إبراهيم، ومن ألحان مسلم، وتوزيع موسيقى إسلام الأزرق، وتوزيع شركة ديجيتال ساوند.



كلمات أغنية أنا عربي

وتقول كلمات الأغنية: انا الطفل اللي شيبتوه، وسيبتوه تراب ارضه

و كل متقتلوه تلقوا، في غيره بيتولد برضه

انا بحلم ببيت هادي، لا نار ولا ضرب ولا الغام

انا بطلب حقوقي وليه، حقوقي خلاص بقيت احلام

ف ايدي حجر لكن ثابت، ف ايدكم انتم سلاح ونفوذ

و شايف خوفكم ف عيونكم، وانا قدامكوا مش مهزوز

انا عربي فلسطيني.. انا بكل اللغات انسان

انا نابلس وانا حيفا وانا يافا وانا بيسان

انا القدس اللي صادروها وحطوا عليها مليون قفل

وكل اللي اتولد فيها بيتصنف شهيد مش طفل

انا بيت لحم ورآم الله.. وشيخ جراح وانا الناصرة

وانا غزه اللي فيها الناس، دموعهم نازله م الحسرة

انا إسمي الشهيد الحي.. وعايش تحت خط النار

لا خايف م الرصاص الجاي.. ولا بيهمني استعمار

انا الطفل اللي شيبتوه، وسيبتوه تراب ارضه

و كل متقتلوه تلقوا، في غيره بيتولد برضه