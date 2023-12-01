تلك قضية تتصدر يوتيوب في أقل من 24 ساعة

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت أغنية "تلك قضية"، لفرقة كايروكي موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، بعد أقل من 24 ساعة من طرحها، والتي طرحتها الفرقة تضامنًا مع القضية الفلسطينية، على جميع منصات الاستماع الرقمية، ومحطات الراديو.



فقد احتلت أغنية "تلك قضية" لـ فريق كايروكي، المركز الأول ضمن الأكثر استماعًا ورواجًا على منصة "يوتيوب"، فقد حققت ما يقرب من ربع مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة من طرحها.

بعد نجاحه في "راجعين".. أمير عيد يروج لـ "تلك قضية" مع كايروكي

وكان قد روج الفنان أمير عيد أحد أعضاء فريق كايروكي لأغنية “تلك قضية” عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، حيث نشر البوستر الدعائي للأغنية وعلق قائلًا:" تلك قضية أغنية جديدة لكايروكي غدًا الساعة 2 ظهرًا".

أمير عيد يجتمع مع أكثر من عشرين فنان عربي في أوبريت فلسطين

وكان آخر أعمال أمير عيد مشاركته في أوبريت “راجعين”، والذي جمع بين 25 مطرب ومغني راب عربي في أوبريت غنائي لدعم فلسطين وأهالي غزة، والذي يعد أول تجربة غنائية شبابية تجمع خيرة نجوم عالم الراب والموسيقى البديلة في العالم العربي من عشر دول مختلفة هي مصر والأردن وتونس والمغرب وليبيا والسعودية واليمن والكويت والسودان وفلسطين، وظهر للنور بشكل فيديو كليب مصور.

وجمع الأوبريت 6 مغنيين من مصر منهم نجوم الراب عفروتو ومروان بابلو ومروان موسى مع دينا الوديدي ودنيا وائل وأمير عيد ، بمشاركة فلسطينية لكل من دانا صلاح وسيف شروف وعصام النجار ووسام قطب وعمر رمال وزين، بجانب فؤاد جريتلي من ليبيا ودافنشي من السودان وفورتيكس من الكويت، إضافة إلى بلطي ونوردو من تونس والمغربي سمول اكس والثنائي اليانج وراندر من اليمن والسعودية والإماراتية غالية شاكر، بمشاركة أخرس وسيف بطاينة من الأردن.

وتم تسجيل أغنية راجعين بين الأردن وتونس في حين تم تصوير معظمها في الأردن بحضور الفنانين عفروتو ومروان موسى ودينا الوديدي بينما تم تصوير باقي المشاركين عن بعد كل في بلده، وذلك تحت إدارة المخرج الفلسطيني عمر رمال والمخرج الليبي أحمد كويفية والمنتج ناصر البشير، وخرج الأوبريت للنور بمساهمة كل من حياة أبو سمرة وفرح حوراني وريم كنج وهبة أبوحيدر.

عائدات الأغنية لصالح غزة

وشارك جميع الفنانين في العمل بشكل تطوعي دون مقابل في حين تعود جميع عائدات الأغنية لصالح المساعدات لأطفال غزة، وتعد الأغنية أول أوبريت شبابي يجمع أكثر من عشرين فنان عربي على غرار أوبريت الحلم العربي.

