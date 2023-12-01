نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كأول فنان.. أحمد بدير يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام الفنان أحمد بدير بالإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2024 للمصريين المقيمين في الخارج والتي بدأ انطلاقها في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

وظهر أحمد بدير في مقر السفارة المصرية ببيروت، وهو يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2024، ليعد بذلك أول فنان مصري يدلي بصوته.

الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2024

وبدأ اليوم انطلاق فعاليات التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 للمصريين المقيمين في الخارج على هامش إجرائها، في 121 دولة عبر 137 قنصلية وسفارة.

وبدأت عملية تصويت المصريين في كلًا من الصين واليابان وكوريا الجنوبية من إندونيسيا ولاوس وفيتنام وتايلاند في الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2024، وفقًا لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية.

أحمد بدير يصور مسلسل نقطة سوداء



يشار إلى إنه بدأ الفنان أحمد بدير تصوير مشاهده في أحدث أعماله الدرامية مسلسل نقطة سوداء، الذي انضم له في الفترة الأخيرة، حيث كشف أحمد بدير عن أنه سافر خارج البلاد، لتصوير بعض مشاهد المسلسل، برفقة طاقم العمل.

وقال أحمد بدير خلال تصريحات صحفية إنه يصوير حاليًا مشاهده في مسلسل نقطة سوداء بدولة لبنان، وسيعود إلى أرض الوطن الأسبوع القادم.

تفاصيل مسلسل نقطة سوداء

ومسلسل نقطة سوداء، يتكون مسلسل من 15 حلقة، ومن المقرر عرضه خارج موسم دراما رمضان، حيث يتم طرحه على إحدى المنصات الإلكترونية، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي ممزوج بالإثارة والتشويق.

وضم مسلسل نقطة سوداء عدد من الفنانين أبرزهم: الفنانة وفاء عامر، سارة سلامة، أحمد بدير، أحمد مجدي، هدى الإتربي، ناهد السباعي، أحمد فهمي، وغيرهم، والعمل من إخراج محمد أسامة.

آخر أعمال الفنان أحمد بدير

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد بدير مشاركته، في مسلسل المداح الجزء الثالث، حيث جسد فيه شخصية سلام، وجأت أحداث المسلسل في إطار تشويقي درامي حول صابر، الذي يدخل في عدد من الصراعات مجددًا الجن، ويحاول خلال العمل التخلص منه، دون أن يقع أي خطر على أسرته.