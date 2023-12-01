أحمد العوضي يحمس جمهوره بالمسابقة الجديدة

القاهرة - محمد ابراهيم - شوق الفنان أحمد العوضي عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك عن مسابقته الجديدة قائلًا "

يا تري المسابقه الجايه علي ايه" وانهلت التعليقات عليه بالتخمين فكتب أحدهم" على الفليم الاسكندراني طبعًا "، وطلب الآخرين منه أن يكون أعمال خيرية للاجئين بالشوارع والآخر أن تكون عمرة.

و جدير بالذكر أن أوضح العوضي في إحدي اللقاءات التليفزيونية أنه يحب أن يقدم هذه المسابقات من أجل مساعدة الآخرين وإدخال الفرحة والسرور على قلوبهم وبيوتهم مثل ما هما فعلوا معاه وهما السبب فأن يجعلوا إسم “ أحمد العوضي ”

أحمد العوضي

أحمد العوضي يواصل تصوير فيلم “ الإسكندراني”

من جانب آخر يواصل الفنان أحمد العوضي تصوير فيلم “ الإسكندراني” و العمل من بطولته والبطولة النسائية تشاركه فيه الفنانة زينة ومن إخراج المخرج خالد يوسف.

و في السياق ذاته هذا أول عمل بطولي للنجم أحمد العوضي في السينما وأول عمل أيضًا له في السينما.

أبطال فيلم “ الإسكندراني”

يشارك في بطولة فيلم “ الإسكندراني” الفنان أحمد العوضي والفنانة زينة والفنان القدير محمد رضوان والفنان القدير حسين فهمي والفنان القدير صلاح عبد الله والفنان محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين والفنانات.