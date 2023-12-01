القاهرة - محمد ابراهيم - طلت الفنانة أمينة خليل في اليوم الثاني من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بإطلالة كلاسيكيه أثناء العرض الخاص لفيلم “ شماريخ” قبل أن يعرض في العرض الخاص في مصر ومن المقرر أن يكون العرض الخاص يوم الأربعاء المقبل.

إطلالة كلاسيكية لأمينة خليل في عرض فيلم " شماريخ" بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

إطلالة كلاسيكية لأمينة خليل في عرض فيلم " شماريخ" بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

إطلالة كلاسيكية لأمينة خليل في عرض فيلم " شماريخ" بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

إطلالة كلاسيكية لأمينة خليل في عرض فيلم " شماريخ" بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

إطلالة كلاسيكية لأمينة خليل في عرض فيلم " شماريخ" بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

إطلالة كلاسيكية لأمينة خليل في عرض فيلم " شماريخ" بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

إطلالة كلاسيكية لأمينة خليل في عرض فيلم " شماريخ" بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

أبطال فيلم “ شماريخ ”

يشارك في بطولة الفيلم الفنان آسر ياسين، الفنانة أمينة خليل، الفنان القدير خالد الصاوى، الفنان الراحل مصطفى درويش، الفنان محمد ثروت، الفنان آدم الشرقاوى، الطفلة لافينيا نادر،وعدد كبير من ضيوف الشرف، أبرزهم الفنان طه دسوقى والفنانة هدى المفتى والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة، وإنتاج شركة «سى سينما برودكشنز» هانى نجيب وأحمد فهمى.