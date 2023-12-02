نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عماد صفوت: أفضل أدوار الشر.. وأخوض دراما رمضان 2024 بهذا المسلسل (حوار) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - من عبد التواب إلي الدكروري استطاع الفنان عماد صفوت جذب قلوب الجمهور بأدوار الشر و آخرهم مسلسل “صوت و صورة” الزوج المفتري الذي يضرب زوجته و على رغم كره الجمهور لهذا الدور و لكن أشادوا به إشادات واسعة، تميز ببراعة تقمصه للأدوار و تحوله من شخص للآخر و من دور للآخر و من الصوت و الصورة للعودة، و ليس تميزه في المجال الفني بلا في المجال الصحافي أيضًا، و هذا ما حدثنا عنه النجم عماد صفوت خلال محاورة دوت الخليج الفني له .

الفنان عماد صفوت

كيف تم ترشيحك لدور دكروري في مسلسل العودة ؟

جاء ترشيحي من قبل الشركة المنتجة “اروما” وحدثني المشرف العام مصطفى العوضي و المؤلف أمين جمال، وأخبروني عن دوري و ذهبت وقمت بالتوقيع ثم بدأت في تصوير مشاهدي .

دكروري

ما الذي حمسك للدور ؟

سبب حماسي للدور هو أن دكرورى هى شخصية شريرة وانا بحب تلك الأدوار .. ودائما بميل الى الشر فى اختياراتى.

هل حدث تعارض بين مسلسل "صوت وصورة" و مسلسل "العودة" ؟

لا لم يحدث تعارض في التصوير، الأوقات كانت مختلفة .

مسلسل صوت وصورة

عندما عرض عليك اسم المسلسل ما الذي خطر في بالك ؟

لم يخطر في بالي شئ لأن المسلسل كان في البداية إسمه “كف مريم” ثم تحول الاسم إلى “العودة”.

هل من الممكن أن يترك عماد صفوت الصحافة يومًا ما من أجل الفن ؟

مستحيل أن أترك الصحافة من أجل أى شئ سواءً كان الفن أو غيره .. لأن الصحافة هي من صنعت اسمي وعلاقاتي و شهرتي.

الفنان عماد صفوت

على ذكر الصحافة والفن والعودة .. هل كان الفن حلم أو موهبة و عُدت إليها بعد دخولك مجال الصحافة ؟

الله أعطيني موهبتين وهي الفن والصحافة، أنا أعمل فى مهنة الصحافة الفنية منذ ١٤ عاما.. ومنذ دخولى للصحافة أعشق الفن، حاولت اتعلم الفن منذ البداية فى السر، وعندما شعرت انى اقدر على أخذ تلك الخطوة ..فعلتها على الفور.

ما الصعوبات التي واجهتها في العملين مسلسل "العودة وصوت وصورة " ؟

الصعوبات التي واجهتني فى تصوير العملين هو صعوبة ملابس الشخصية وتركيب الذقن فى صوت وصورة .. بالإضافة الى التصوير فى الجو القارص.

كلمنا عن الكواليس مع الفنان شريف سلامة ؟

الكواليس كانت مع الفنان شريف سلامة ممتعة فهو من أنقى الشخصيات التى تعاملت معاهم بالإضافة إلي أنه ممثل كبير وساعدنى فى أول لقاء بيننا .. خاصةً إنه العمل الصعيدى الأول لي ..ولذلك وقف بجانبى منذ اللحظات الأولى.

الفنان شريف سلامة

لم تخاف من كره الجمهور لك بسبب أدوار الشر ؟

على الاطلاق..فهى هواياتي فى الفن أحب تلك الأدوار وأرى أن الجمهور يتعلق بها دائمًا.. والحقيقة أنه لا يوجد دور طيب يعرفه الناس.. بل العكس.

ما رأيك في الأعمال القصيرة خلال هذه الفترة والمنصات ؟

أعمال المنصات مهمة للغاية فهى تكلفة أقل وعدد ساعات تصوير أقل ودراما مشدودة وحبكة مميزة.. المنصات هى أفضل حلول لتقديم دراما مختلفة ومميزة.

ما هي أعمالك المقبلة ؟

نستعد حاليا لتصوير مسلسل "صيد العقارب"، مع الفنانة غادة عبد الرازق في السباق الرمضاني المقبل.