نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعائد ثلاث حفلات.. مسار إجباري تتضامن مع أهالي غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد فرقة مسار إجباري، لإحياء ثلاث حفلات غنائية تضامنية في ساقية الصاوي، يومي 15 و16 ديسمبر.

مسار إجباري تهدي الشعب الفلسطيني أغنية "أنا موجود" في سلسلة حفلات تضامنية بالساقية

وتحمل سلسلة الحفلات شعار "أنا موجود من أجل غزة"، مستلهم من أغنيتها الشهيرة "أنا موجود لسه قادر ع الصمود" التي قررت إعادة تقديمها بشكل مميز إهداء للشعب الفلسطيني الصامد "١.

وأعلنت مسار إجباري في بيان رسمي التبرع بجزء من عائدات الحفلات لصالح أهالي غزة عبر توجيه الإيرادات لصالح جمعية "مرسال"، التي تعمل جاهدة لتوصيل الدعم الضروري للشعب الفلسطيني في غزة.

وتعود مسار إجباري لساحة الحفلات الجماهيرية عبر حفلتين متتاليتين في نفس اليوم مساء الجمعة 15 ديسمبر وتحيي حفلا ثالثا مساء السبت 16 ديسمبر، بحضور جماهيري متوقع يتجاوز العشرة آلاف متفرج.



كما تحمل هذه الحفلات الخيرية مفاجأة مسار إجباري لجمهورها بتوليفة غنائية غير مألوفة عبر تقديمها مجموعة أغاني تم اختيارها بعناية خصيصًا لهذه الحفلات التي تأتي في أوقات صعبة.



واحتفت مسار إجباري مؤخرًا، بإطلاق ألبومها الغنائي الجديد "نص الحاجات" الذي يتوج رحلتها الموسيقية الممتدة لأكثر من عشرين سنة عبر رابع ألبوماتها والذي ضم أغنيات "آسف" و"نص الحاجات" و"بقيت غريب".