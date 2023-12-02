انت الأن تتابع خبر ما قصة نظرات الاعجاب بين خولي وآرتشل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثار لقاء النجم السوري قصي خولي مع الممثلة التركية هاندا ارتشل على السجادة الحمراء في مهرجان البحر الأحمر السينمائي، الذي انطلقت فعالياته، الخميس، في مدينة جدة السعودية، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة حول نظرات ارتشل تجاه خولي.



وتداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه "خولي" وهو يتبادل أطراف الحديث مع "أرتشيل"، حيث بدا واضحًا الانسجام الكبير بينهما.



من جهة أخرى، شدد البعض أن "هاندا" تتعامل مع الغير بعفوية، كما أنها على علاقة غرامية مع حبيبها رجل الأعمال هاكان سابانجي، فكتبت إحداهن: طبعًا، طلعوا شائعات عليها، وقالوا إنها معجبة بسبب حركاتها، وأصلاً هي حركاتها عفوية، وابتسامتها عفوية مع الكل، بس بدهم أي شيء وينتقدوها.



على صعيد آخر، أعرب "خولي" عن سعادته بتواجده في المهرجان مشيرًا إلى أنه يتوقع أن تكون الدورة الثالثة منه متميزة للغاية .