نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب القصف على لبنان.. تأجيل حفل شيرين عبد الوهاب في بيروت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت الشركة المنظمة لحفل الفنانة شيرين عبد الوهاب التي من المقرر إقامتها في لبنان، باصدار قرار بتأجيل حفلها في بيروت بسبب الأحداث المتصاعدة على الأراضي اللبنانية في الأيام القليلة الماضية، حيث كان من المقرر إحياء الحفل نهاية شهر ديسمبر الجاري، بالتزامن مع احتفالات رأس السنة الميلادية 2024.

تأجيل حفل شيرين عبد الوهاب في لبنان

وحسب مصادر صحفية قررت الشركة المنظمة لحفل شيرين عبد الوهاب في لبنان، تأجيل حفلها ببيروت بسبب قيام الجيش الإسرائيلي بقصف الأراضي اللبنانية، كاشفًة عن الحفل سيتم إقامته بعد تحسن الأوضاع في لبنان، موضحة أن الشركة ستصدر بيانًا رسميًا في الساعات القليلة المقبلة.

تأجيل حفل شيرين بالكويت

وفي وقت كانت قد كشفت شيرين عبد الوهاب، عن تأجيل حفلها بالكويت بسبب الأحداث في فلسطين تضامنًا معهم، حيث قالت في تصريحات صحفية: مستحيل أشتغل في الوضع ده مش هقدر، أنا اعتذرت عن حفلين بسبب أحداث فلسطين، حفل العلا في السعودية، وحفل في الكويت، ودي أقل حاجة أقدر أعملها عشان أهالينا في فلسطين، وربنا يقدرني وأساعد بـ أكتر من كده.

حفل شيرين في روائع السنباطي

يذكر أن تألق شيرين عبد الوهاب أمس في حفل روائع السنباطي والذي أقيم أمس على خشبة مسرح أبو بكر سالم ببوليفارد سيتي بالرياض، وشاركها في الحفل مجموعة كبيرة من مطربي الغناء العربي، وهم: أحمد سعد، صابر الرباعي، إيمان عبد الغني، ريهام عبد الحكيم، فؤاد زبادي.

واستقبل حضور حفل روائع السنباطي شيرين عبد الوهاب، بحفاوة كبيرة واستهلت شيرين الحفل بأغنية عودت عيني على رؤياك لكوكب الشرق أم كلثوم الذي لحنها الملحن الكبير رياض السنباطي ومن تأليف أحمد رامي، وغنتها لأول مرة أم كلثوم عام 1957.

وعبرت شيرين عبد الوهاب عن سعادتهاباستقبال الجمهور لها في حفل روائع السنباطي، أعلن مقدم حفل روائع السنباطي بموسم الرياض إقامة ليلة خاصة للفنانة شيرين عبد الوهاب ضمن فعاليات الموسم، وذلك بتوصية من المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وأثناء إحياءها الحفل وجهت الشكر للمستشار تركي آل الشيخ لدعمه للفن المصري، وقالت: ألف شكر لمعالي المستشار تركي آل الشيخ لحبك وتقديرك للفن المصري والفنانين المصريين.

وفي نفس الوقت أعلن مقدم حفل روائع السنباطي، عن توصية المستشار تركي آل الشيخ بإقامة ليلة خاصة للفنانة شيرين عبد الوهاب ضمن فعاليات موسم الرياض.