تامر حسين أفضل شاعر وعزيز الشافعي أفضل ملحن في مهرجان دير جيست

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن مهرجان ديرجست عن قائمة الأفضل لعام 2023 وذلك بعد التصويت وجاءت قائمة الأفضل لصناعة الأغنية لكلًا من الشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعي والمنظم الموسيقي أحمد طارق يحي، وأفضل أغنية داخل مسلسل هي أغنية "الدفا القديم" من مسلسل الأجهر.

وذهبت جائزة أفضل شاعر غنائي في عام 2023 إلى الشاعر تامر حسين، وذهبت جائزة أفضل ملحن في عام 2023 إلى الملحن عزيز الشافعي.

وذهبت جائزة أفضل منظم موسيقي إلى أحمد طارق يحي، بينما ذهبت جائزة أفضل أغنية داخل مسلسل في عام 2023 إلى أغنية "الدفا القديم" للمطرب إبراهيم صبري من مسلسل الأجهر.

ما هي آخر أعمال الشاعر الغنائي تامر حسين ؟

وفي سياق متصل يذكر أن آخر أعمال الشاعر الغنائي تامر حسين هي أغنية "لسه نفسنا طويل" وهي تتر مسلسل "صوت وصورة" والأغنية هي من كلمات تامر حسين، الحان وتوزيع نادر حمدي، غناء هنا يُسري، إنتاج شركة أروما.

ماذا تقول كلمات تتر مسلسل "صوت وصورة"؟

لسه نَفَسنا طويل

مش مفروشلنا الدُنيا ورد طول طريقنا

فى يوم بِتسعدنا ويوم فيه بتضايقنا

ولولا حبه مِن الأمل معيشينا

و مصبرنا ع اللى ودعنا وفارقنا

أيامنا مهما ضلِمت لازم تنور

ولو لقيتها إتأزميت ع الفرحه دّور

ماتسبيبش روحك ل غرق لو مهما يجرى

عشان فى ُبكرة حاجات كتير أجمل تصور

ويادنيا اهو عايشين

لو نضعف يوم نستقوى يومين

ومفيش حال بيدوم

على كل البنى أدمين

لسه نفسنا طويل

وزمان قالولهالنا الصبر جميل

حانعافِر ونقوم

لو يوم أيامنا تميل

كترت ف بالنا الأسئلة وزادتِ حيرتنا

واقفين بنِتفرج على مشوار حياتنا

وفى غلط بنصلحه وغلط ياخدنا

من إيدنا لنهايه وسكة توهِتنا

حتى الحقيقة ف الزمن ده مزيفينها

وصوت وصورة كُل حاجه مشوهينها

مين اللى ظالِم مين ظلم بتضيع سينينا

على ألف إنّ وشّكِ مالنا مصعبينها ؟

الحق عُمره ما راح هَدّر والكدب لعنه

والخير على الشر إنتصر شُفنا وسِمعنا

بكرة اللى رايده ربنا حايبان قصادنا

وإحنا إستفادنا من دروس كل اللى باعنا

أبرز أعمال الملحن عزيز الشافعي في عام 2023

وفي سياق متصل يذكر أن من أبرز أعمال الملحن عزيز الشافعي في عام 2023، هي أغنية "والله أبدا" الهضبة عمرو دياب وقد حققت نجاحًا كبيرًا منذ بداية طرحها.

ويذكر أن أغنية "والله أبدًا" هي تمثل نقلة نوعية جديدة في شكل الموسيقى والأغاني التي يقدمها عمرو دياب في صيف 2023، وأغنية "والله أبدًا" هي من كلمات وألحان عزيز الشافعي بالإضافة إلى أبيات من الشعر العربي للشاعر الأندلسي لابن زيدون.

ما هي كلمات أغنية "والله أبدًا" لـ عمرو دياب ؟

والله ما طلبت أهوائنا بدلا منكم

وما انصرفت عنكم أمانينا

أضحى التنائي بديلا من تدانينا

وناب عن طيب لُقيانا تجافينا

والله ما طلبت أهوائنا بدلا منكم

وما انصرفت عنكم أمانينا

والله أبدا

والله أبدا

نسينا المر وما نسيناش الحلو منكم

مين أحلى منكم

وبيسألونا لما يسألونا عنكم

نقول حبايبنا حبايبنا

ومهما يحصل بينا ولا نستغنى عنكم

والله أبدا

والله أبدا لا لا والله أبدا

على أمل لقانا صبحنا ومسانا

عايشين معانا

يستغربونا إزاى البعد ما قسانا

نقول حبايبنا حبايبنا

بتوع زمان ولا الزمان يفرق معانا

والله أبدا

والله أبدا لا لا والله أبدا