نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من نبيلة عبيد عقب تكريمها في مهرجان البحر الاحمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علقت الفنانة نبيلة عبيد، على تكريمها اليوم عن مجمل أفلامها من مهرجان البحر الاحمر السينمائي خلال حسابها الشخصي على موقع إنستجرام.

https://www.instagram.com/reel/C0U3TkEsQZ8/?igshid=NTYzOWQzNmJjMA==

وكتبت نبيلة عبيد: "المرأة في السينما.. أفلامي منحتني التكريم في مهرجان البحر الاحمر السينمائي.

وظهرت الفنانة نبيلة عبيد، بإطلالة متميزة خلال حضورها، وإطلت بفستان طويل ومحتشم من اللون النبيتي وفي خط اسود من النص وتركت شعرها الاحمر منسدلا على كتفيها.

وتحدثت نبيلة لكاميرا المهرجان، عن التضحيات التي قدمتها لتحقق نجاحات كبيرة في عالم الفن، مشيرة أنها ضحت بأمومتها وأعطت حياتها لفنها، مؤكدة "محدش ضحى عشان الفن قدي".

تفاصيل الدورة

وتقام الدورة الثالثة في الفترة من ٣٠ نوفمبر حتى التاسع من ديسمبر المُقبل، وتشهد مشاركة عدد ضخم من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، وشهد الحفل تكريم عدد من نجوم العالم، بينهم: ديان كروجر، رانفير سينج، عبدالله السدحان.

وسبق، وأعلن مهرجان البحر الأحمر عن لجنة تحكيم دورته الثالثة، التي يرأسها الكاتب والمنتج والمخرج العالمي باز لورمان، صاحب الفيلمين الشهيرين "إلفيس، ومولان روج "، كما سينضم إلى لجنة التحكيم كل من: الممثل السويدي الأمريكي جويل كينمان، من أعماله فيلمي "ليلة صامتة" و"الفرقة الانتحارية " ومسلسل "للبشرية الجمعاء"، والممثلة المرشحة لجائزة بافتا فريدا بينتو، من أعمالها فيلمي "مليونير متشرد" و"فارس الكؤوس"، والممثلة المصرية أمينة خليل.

ويذكر أن حفل الافتتاح استقبل عددا كبيرا من نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، بينهم: نبيلة عبيد، ويل سميث، بوراك أوزجيفيت، مريم أوزرلي، نادين نسيب نجيم، قصي خولي، المخرج يسري نصر الله، أحمد حاتم، أسيل عمران، ياسمين صبري، شيرين رضا، رايا أبي راشد، ياسمين رئيس، لبلبة، ليلى علوي، والمخرج عمر عبد العزيز، رئيس اتحاد النقابات الفنية، مسعد فودة، نقيب المهن السينمائية، خالد عبد الجلي، ل مستشار وزيرة الثقافة لشؤون السينما.